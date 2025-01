Renzo Piano tra i parlamentari più ricchi: l'archistar dichiara 2,4 milioni di euro

Con un reddito imponibile di poco più di 2,4 milioni di euro, Renzo Piano si conferma tra i parlamentari più facoltosi, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi 2024 finora depositate alla Camera e al Senato. Il senatore a vita e noto architetto genovese, celebre per progetti come il Centre Pompidou di Parigi, ha presentato i propri dati patrimoniali il 20 dicembre scorso. Nel 2023, Piano ha guadagnato 2.039.659 euro in Francia e 365.700 euro in Italia, per un totale di 2.405.359 euro, risultando tuttavia più "povero" di circa 500.000 euro rispetto all’anno precedente, quando aveva dichiarato 2,9 milioni di euro.

Tra gli altri nomi di spicco, Matteo Renzi si conferma il più ricco tra i leader di partito e i presidenti del Consiglio con oltre 2,3 milioni di euro. Tuttavia, a dominare la classifica dei parlamentari più ricchi sono due avvocate del centrodestra: Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e già avvocata di Silvio Berlusconi, con un reddito superiore ai 3 milioni di euro, e Giulia Bongiorno, senatrice della Lega ed ex ministra, che ha dichiarato 2.433.862 euro.

Il deputato-imprenditore Antonio Angelucci, anch’esso noto per le sue dichiarazioni milionarie, non ha ancora presentato la documentazione. Le dichiarazioni dei redditi 2024 restano dunque parziali, in attesa di ulteriori aggiornamenti sugli altri “Paperoni” del Parlamento.

