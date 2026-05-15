Gabriel Garko si confessa in tv: La mia omosessualità usata per controllarmi per anni

Gabriel Garko racconta anni di silenzi e pressioni subite nel mondo dello spettacolo. Ospite in tv, l’attore ha parlato della sua omosessualità tenuta nascosta e del dolore per la perdita del padre durante il Covid.

Ospite di Ciao Maschio, Gabriel Garko ha ripercorso alcuni dei momenti più delicati della sua vita privata e professionale. Davanti a Nunzia De Girolamo, l’attore ha parlato senza filtri del periodo in cui la sua immagine pubblica veniva costruita da altri, mentre lui era costretto a nascondere una parte importante di sé.

Arrivato a Roma poco più che maggiorenne, Garko ha raccontato di essersi affidato a persone che, negli anni, hanno gestito la sua carriera imponendogli regole precise anche sulla sfera personale. L’attore ha spiegato che la sua omosessualità veniva utilizzata come uno strumento di pressione per impedirgli di esporsi liberamente e prendere decisioni autonome.

Nel corso dell’intervista ha definito quel periodo come una vera “gabbia”, ricordando quanto fosse difficile vivere costantemente sotto controllo. Per anni, molte relazioni finite sulle copertine sono state costruite esclusivamente per esigenze professionali e di immagine.

Oggi la situazione è completamente diversa. Garko ha parlato anche del matrimonio celebrato nel 2023 lontano dai riflettori, una scelta voluta per proteggere la propria intimità. Ha spiegato di non aver mai sentito il bisogno di trasformare la sua vita privata in spettacolo, nonostante il lavoro nel mondo della televisione e del cinema.

Tra i passaggi più intensi dell’intervista c’è stato il ricordo del padre, morto durante la pandemia. L’attore ha raccontato il dolore di non aver potuto vivere pienamente gli ultimi momenti insieme a lui a causa delle restrizioni sanitarie imposte durante l’emergenza Covid.

Con commozione, Gabriel Garko ha ricordato anche il momento in cui fece coming out in famiglia a soli 17 anni. Il padre, ha raccontato l’attore, reagì con grande naturalezza dicendogli che la cosa più importante era la sua salute e la sua serenità. Un atteggiamento che Garko ha descritto come aperto e rispettoso, soprattutto per quegli anni.

Nel racconto televisivo è emersa la volontà dell’attore di lasciarsi definitivamente alle spalle decenni vissuti cercando di aderire a un’immagine costruita da altri. Oggi Garko ha spiegato di sentirsi finalmente libero di vivere la propria vita senza nascondersi.