Gabriel Garko: Costretto al coming out, avrei preferito non rivelare la mia omosessualità

Gabriel Garko, noto attore italiano, ha recentemente condiviso dettagli sulla sua esperienza di coming out durante un'intervista con Nunzia De Girolamo nel programma "Ciao Maschio", in onda sabato 9 novembre su Rai 1. Garko ha rivelato di essere stato costretto a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità nel 2020, nonostante la sua natura riservata.

L'attore ha spiegato che, a causa di pressioni esterne, si è trovato nella posizione di dover scegliere tra fare coming out personalmente o lasciare che altri lo facessero in modo negativo. Ha sottolineato che, secondo la sua opinione, l'esistenza stessa del coming out indica una mancanza di vera libertà, poiché le persone non dovrebbero sentirsi obbligate a dichiarare le proprie preferenze sessuali.

Garko ha descritto il processo come una liberazione da un grande peso, cercando di affrontarlo nel modo più naturale e sincero possibile. Il suo obiettivo principale era tornare a lavorare senza che la sua vita privata influenzasse la sua carriera.