Malattia misteriosa in Congo: 406 casi e 31 morti, non si escludono più patologie

Una malattia non identificata sta colpendo la provincia di Kwango, nella Repubblica Democratica del Congo, causando preoccupazione tra le autorità sanitarie locali e internazionali. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tra il 24 ottobre e il 5 dicembre 2024 sono stati registrati 406 casi, con 31 decessi confermati. Tuttavia, stime locali indicano un numero di morti superiore, fino a 143, principalmente tra bambini sotto i cinque anni.

I sintomi riportati includono febbre, mal di testa, tosse, rinorrea e dolori muscolari. Nei casi più gravi, si osservano difficoltà respiratorie, anemia e segni di malnutrizione acuta. L'area colpita è rurale e di difficile accesso, con infrastrutture sanitarie limitate, fattori che complicano l'identificazione e il controllo dell'epidemia.

Le autorità sanitarie stanno considerando diverse possibili cause, tra cui polmonite acuta, influenza, COVID-19, morbillo e malaria, con la malnutrizione come fattore aggravante. Non si esclude che più di una patologia contribuisca ai casi e ai decessi. Sono in corso test di laboratorio per identificare l'agente causale.

L'OMS ha inviato un team di risposta rapida per raccogliere campioni e condurre indagini sul campo. La situazione è resa più complessa dalla stagione delle piogge, che ostacola l'accesso all'area interessata. Le autorità locali hanno implementato misure preliminari di contenimento, consigliando ai residenti di evitare contatti con individui deceduti per prevenire potenziali trasmissioni.

In Italia, l'Istituto Superiore di Sanità ha segnalato un caso sospetto a Lucca: un paziente rientrato dal Congo con sintomi simili è stato ricoverato il 22 novembre e dimesso il 3 dicembre dopo la guarigione. Campioni di siero sono stati inviati all'ISS per ulteriori analisi, attualmente in corso.

