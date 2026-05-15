GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE, debutta la scheda madre ATX anime con Wi-Fi 7 e DDR5

GIGABYTE porta la serie ARI nel formato ATX con la nuova B850 AORUS ELITE-P ICE, una scheda madre ispirata al mondo anime pensata per gaming e PC ad alte prestazioni. Debutta con Wi-Fi 7, LAN 5GbE e supporto DDR5 fino a 8200 MT/s.

GIGABYTE amplia la gamma AORUS ARI con la nuova B850 AORUS ELITE-P ICE, modello ATX che porta su una piattaforma full size l’estetica ispirata alla cultura anime già vista nelle versioni micro-ATX. La scheda madre è destinata agli utenti che vogliono assemblare un PC dal look ricercato senza rinunciare a componenti di fascia alta.

Uno degli elementi più particolari riguarda il packaging. L’azienda ha scelto una confezione speciale a sorpresa con design dedicato al personaggio ARI, trasformando l’esperienza di apertura in parte integrante del prodotto.

La piattaforma utilizza socket AMD AM5 ed è compatibile con i processori Ryzen serie 7000, 8000 e 9000. Sul fronte dell’alimentazione, GIGABYTE integra un sistema VRM Digital Twin a 16+2+2 fasi studiato per garantire stabilità anche durante utilizzi intensivi e sessioni prolungate.

Per la memoria, la scheda supporta moduli DDR5 con velocità fino a 8200 MT/s grazie alla tecnologia D5 Bionic Corsa assistita da intelligenza artificiale. Presente anche la modalità X3D Turbo, sviluppata per migliorare le prestazioni nei giochi con CPU Ryzen dotate di 3D V-Cache.

Il comparto connettività include una porta LAN da 5GbE e il supporto al Wi-Fi 7, accompagnato da un’antenna direzionale ad alto guadagno progettata per ridurre la latenza durante il gaming online.

Per l’archiviazione sono disponibili quattro slot M.2, uno dei quali compatibile con standard PCIe 5.0 x4. La configurazione consente di sfruttare SSD di ultima generazione con velocità elevate nel trasferimento dati.

GIGABYTE ha lavorato anche sulla facilità di assemblaggio introducendo diversi sistemi tool-less. La tecnologia EZ-Latch Plus permette di sganciare rapidamente schede video e unità M.2 senza cacciaviti, mentre il sistema M.2 EZ-Latch Click 2 semplifica la rimozione dei dissipatori. Anche il collegamento dell’antenna wireless è stato velocizzato tramite il connettore WIFI EZ-Plug.

La nuova B850 AORUS ELITE-P ICE sarà mostrata ufficialmente durante il COMPUTEX 2026. L’arrivo sul mercato è previsto subito dopo la conclusione dell’evento.