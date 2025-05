GIGABYTE X870 / B850 AORUS STEALTH ICE

GIGABYTE continua a ridefinire l’esperienza del PC fai-da-te grazie all’innovativo Project STEALTH, introdotto per la prima volta nel 2022. Questo concept pionieristico ha portato all’adozione delle motherboard con connettori sul retro, semplificando l’assemblaggio e migliorando l’estetica del sistema. Oggi, rispondendo alla crescente domanda di configurazioni completamente bianche e senza cavi visibili, GIGABYTE presenta la nuova serie STEALTH ICE, basata sui chipset AMD X870 e B850.

Oltre al design e alla facilità di montaggio, GIGABYTE garantisce la massima compatibilità per i sistemi Project STEALTH. Oltre al proprio case C500P STEALTH Series, l’azienda ha stretto collaborazioni con oltre 10 produttori di case, tra cui Corsair, Cooler Master, Fractal Design, Phanteks e altri, per offrire più di 25 modelli già pronti per supportare le schede madri reverse-connector. Il risultato? La serie GIGABYTE Project STEALTH è oggi la soluzione più versatile, supportata e diffusa sul mercato per chi desidera un PC senza cavi visibili.

Potenza Premium, Design al TopLa X870 AORUS STEALTH ICE supporta i processori AMD™ delle serie 9000, 8000 e 7000, offrendo un’architettura ad alte prestazioni pensata per gli appassionati. Il potente VRM a 18+2+2 fasi (SPS 80A) gestisce con facilità anche il Ryzen™ 9 9950X3D, garantendo prestazioni elevate senza compromessi.

X3D Turbo Mode: Massimizza il Potenziale GamingMigliora istantaneamente le performance in gioco fino al +18%. La modalità X3D Turbo di GIGABYTE ottimizza automaticamente i core AMD Ryzen e l’alimentazione – ti basta un clic.

D5 Bionic Corsa: Overclock della Memoria RivoluzionatoGrazie all’intelligenza artificiale, la tecnologia D5 Bionic Corsa porta le memorie DDR5 fino a 8200MT/s, eliminando i tentativi manuali: prestazioni rapide e stabili con un solo clic.

Estetica Senza Compromessi: Design Total WhiteLe schede madri X870 e B850 AORUS STEALTH ICE offrono un look completamente bianco, elegante e pulito, senza rinunciare alla potenza interna: perfette per chi vuole un sistema di design con prestazioni di alto livello.

Design EZ-DIY e Connettività CompletaDebutta la nuova funzione brevettata M.2 EZ-Flex, con una piastra flessibile riprogettata per adattarsi intelligentemente a SSD single e double-sided. Migliora il contatto termico con l’heatsink, riducendo le temperature dell’SSD fino a 12°C.

La funzione DriverBIOS consente la connessione wireless immediata senza bisogno di installare driver Wi-Fi aggiuntivi: tutto è già integrato nel BIOS. Inoltre, la capacità del BIOS raddoppia a 64MB, offrendo spazio per firmware più complessi e aggiornamenti futuri.

Assemblare un PC non è mai stato così semplice grazie alle soluzioni tool-free della serie EZ-DIY:WI-FI EZ-Plug, PCIe EZ-Latch Plus, M.2 EZ-Latch Click, M.2 EZ-Latch Plus e EZ-Debug Zone rendono il processo di installazione più rapido, pulito e intuitivo.

Le schede madri X870 e B850 AORUS STEALTH ICE offrono slot PCIe Gen5 x16 a banda piena compatibili con le nuove schede grafiche Gen5, oltre a supporto per SSD M.2 Gen5 in diversi formati.Connettività di ultima generazione grazie al supporto LAN 5G e Wi-Fi 7, abbinati all’innovativa antenna direzionale ad alto guadagno GIGABYTE. Il design termico e dell’alimentazione è stato curato nei minimi dettagli, con materiali di alta qualità e una superficie dissipante 10 volte maggiore per garantire stabilità e prestazioni anche sotto carico.

Per ulteriori informazioni:X870 AORUS STEALTH ICE: https://www.gigabyte.com/Motherboard/X870-AORUS-STEALTH-ICEB850 AORUS STEALTH ICE: https://www.gigabyte.com/Motherboard/B850-AORUS-STEALTH-ICE