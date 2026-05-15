Antonio Presti su Rai3, il documentario racconta la rivoluzione della bellezza in Sicilia
Antonio Presti arriva su Rai3 con un documentario dedicato alla sua idea di bellezza come strumento di cambiamento sociale. Il film racconta i progetti nati in Sicilia tra arte pubblica, quartieri difficili e partecipazione collettiva.
Martedì 19 maggio alle 15.25 Rai3 trasmetterà “Asteroide 20049 Antonio Presti”, documentario prodotto da Rai Documentari che ripercorre la vita e i progetti del mecenate e artista siciliano nato a Messina nel 1957. Il film sarà disponibile anche su RaiPlay.
Nel 2024 l’International Astronomical Union ha assegnato il nome di Antonio Presti a un asteroide, riconoscendo il lavoro portato avanti per decenni attraverso quella che lui stesso definisce “politica della bellezza”. Un percorso iniziato negli anni Ottanta e costruito investendo risorse personali in iniziative artistiche legate ai territori e alle comunità.
Tra le opere più note c’è Fiumara d’Arte, il grande museo all’aperto nato lungo la costa settentrionale della Sicilia con installazioni e sculture contemporanee immerse nel paesaggio. A questo progetto si sono aggiunti negli anni Atelier sul Mare, albergo-museo trasformato in spazio artistico, e Magma, museo diffuso sviluppato nel quartiere Librino di Catania.
Il documentario dedica ampio spazio proprio a Librino, area periferica che Presti ha scelto come luogo simbolo della sua attività. Qui l’arte è stata utilizzata per coinvolgere scuole, famiglie, associazioni e bambini in percorsi collettivi di rigenerazione urbana. Murales, opere pubbliche e laboratori hanno cambiato il volto del quartiere, trasformando spazi degradati in luoghi di incontro.
“Vorrei che venire a Librino non significasse soltanto vedere il museo a cielo aperto”, spiega Presti nel film, “ma vivere un’esperienza civile e partecipata, in cui le persone tornano a sentirsi parte del territorio”.
La regia è firmata da Fedora Sasso, che ha scritto il documentario insieme a Francesco Castellani con la curatela di Giulietta Venneri. Il racconto prende avvio dall’Osservatorio Astrofisico di Isnello, da cui viene osservato l’asteroide dedicato al mecenate siciliano, e segue poi le tappe principali della sua esperienza artistica e sociale.
Nel corso del film emergono i temi che hanno guidato il lavoro di Presti negli ultimi quarant’anni: il valore del dono, il legame tra arte e responsabilità civile, la capacità della bellezza di incidere nella vita quotidiana delle persone. Una visione che ha spesso diviso l’opinione pubblica tra entusiasmo e critiche, ma che ha lasciato un segno profondo in diversi territori della Sicilia.
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