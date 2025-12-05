School of Life su RaiPlay: il documentario su Nicolò Govoni e la missione educativa di Still I Rise

Dal 27 dicembre arriva in esclusiva su RaiPlay il film documentario “School of Life”, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Groenlandia con Rai Cinema, distribuito da Freak Factory. Un racconto che segue da vicino l’attivista e scrittore Nicolò Govoni, fondatore dell’organizzazione no-profit Still I Rise, impegnata nell’offrire un’istruzione di eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili.

Il documentario attraversa le scuole create da Still I Rise in alcuni degli scenari più difficili del pianeta, dove l’accesso all’istruzione non è garantito e spesso rappresenta l’unica possibilità di salvezza. Le immagini svelano la quotidianità dei bambini accolti nelle strutture e il loro percorso di crescita all’interno di un modello educativo pensato per restituire dignità, sicurezza e prospettive reali.

Leggi anche Engineering e ContentWise insieme per nuova soluzione contenuti Raiplay

In molte parti del mondo la scuola è un luogo di formazione e sviluppo personale. In altre, come racconta il film, la scuola può letteralmente salvare la vita. È questa la visione alla base del lavoro di Still I Rise, fondata nel 2018 con l’obiettivo di combattere la crisi scolastica globale attraverso Scuole di Emergenza e Scuole Internazionali aperte ai bambini più discriminati e vulnerabili.

Dalla sua nascita, l’organizzazione ha garantito oltre 141mila ore di lezione, distribuito più di un milione di pasti e fornito 387 tonnellate di beni essenziali. Con i progetti educativi attivi anche in Italia, Still I Rise ha raggiunto finora oltre 71mila persone.

Nel 2024 l’organizzazione ha ottenuto un importante riconoscimento legale vincendo contro il governo greco davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la tutela dei diritti dei propri studenti. Tra i premi ricevuti nel tempo figurano anche il Premio Madre Teresa per la Giustizia Sociale nel 2022 e la nomination al Premio Nobel per la Pace nel 2023.