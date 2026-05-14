Eredità milionaria nascosta, la sorella si finge lei e incassa almeno 250 mila euro

Una donna di Milano ha scoperto che la sorella avrebbe incassato parte della sua eredità fingendosi lei. L’indagine privata ha fatto emergere una storia familiare nascosta e almeno 250 mila euro sottratti nel corso degli anni.

Per anni ha avuto il sospetto che qualcosa non tornasse nei rapporti familiari e nei movimenti di denaro attorno alla madre. Poi, dopo aver sorpreso la sorella a rovistarle nella borsa, una donna di Milano ha deciso di affidarsi a un investigatore privato per capire cosa stesse accadendo.

L’inchiesta condotta dall’investigatore Luca Gariboldi avrebbe portato alla scoperta di una lunga truffa familiare. Secondo quanto ricostruito, la sorella della donna si sarebbe impossessata del suo documento d’identità per presentarsi in uno studio notarile al posto suo e riscuotere parte di un’eredità milionaria.

La vicenda affonderebbe le radici molti anni prima. Fin da bambine, le due sorelle avrebbero vissuto in una famiglia con disponibilità economiche superiori rispetto allo stipendio della madre. La donna, infatti, si assentava spesso da casa e tornava con regali e pacchi, mantenendo uno stile di vita che le figlie non riuscivano a spiegarsi.

Dopo la morte della madre, però, qualcosa sarebbe cambiato. Una delle due sorelle avrebbe iniziato ad arricchirsi rapidamente, alimentando dubbi e tensioni all’interno della famiglia. Da lì la decisione di avviare accertamenti privati.

Secondo quanto emerso durante le indagini, la donna avrebbe scoperto non solo di essere stata truffata, ma anche l’esistenza di un padre biologico mai conosciuto. Si tratterebbe di una figura nota a Verona che, pur senza averla riconosciuta ufficialmente, le avrebbe lasciato un patrimonio dal valore di diversi milioni di euro.

L’accertamento definitivo della parentela, però, non sarebbe ancora arrivato. «Il test del Dna non è stato ancora eseguito», ha spiegato Gariboldi, precisando che la ricostruzione raccolta finora viene considerata molto solida ma non ancora formalmente confermata.

Sulla somma sottratta, l’investigatore ha parlato di almeno 250 mila euro, cifra che sarebbe collegata anche al contributo per l’acquisto di un immobile. La quantificazione completa, secondo gli accertamenti, sarebbe difficile perché i prelievi e le operazioni sospette si sarebbero protratti per anni.

La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario che dovrà chiarire responsabilità e reale entità dell’eredità.