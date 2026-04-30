Finge il tumore del figlio per raccogliere soldi, madre condannata dopo la truffa milionaria

Michelle Bodzsar ha finto il cancro del figlio di 6 anni per ottenere donazioni, costringendolo a comportarsi da malato. La donna ha raccolto migliaia di euro mentre conduceva una vita agiata fino alla scoperta della truffa.

Per anni ha raccontato che il figlio di sei anni era gravemente malato, arrivando a convincere amici, familiari e perfino il marito. Michelle Bodzsar, 45 anni, residente a Sydney, ha costruito una storia falsa per ottenere donazioni e vivere senza difficoltà economiche.

Tutto è iniziato dopo una visita oculistica seguita a un incidente del bambino. Da quel momento la donna ha sostenuto che il piccolo fosse affetto da un tumore agli occhi. Ha parlato di diagnosi, terapie e cicli di radioterapia mai esistiti, diffondendo la notizia tra conoscenti e nella comunità scolastica.

Per rendere credibile la versione, ha imposto al figlio comportamenti tipici di un paziente oncologico. Il bambino è stato costretto a rasarsi i capelli, a usare una sedia a rotelle e a indossare una benda sull’occhio. In più, la madre gli somministrava farmaci contraffatti, obbligandolo ad assumerli anche contro la sua volontà.

Nel frattempo, la donna pubblicava immagini del figlio sui social e avviava raccolte fondi, sostenendo che servissero per cure urgenti. Le donazioni accumulate le hanno permesso di mantenere uno stile di vita agiato, completamente scollegato dalla realtà raccontata.

Il marito, Ben Miller, ha scoperto la verità solo quando la polizia è intervenuta. In tribunale ha spiegato di aver sempre creduto alla moglie, senza sospettare nulla. Le accuse inizialmente mosse anche nei suoi confronti sono state ritirate, riconoscendo la sua totale estraneità ai fatti.

La vicenda si è conclusa con la condanna della donna a quattro anni e mezzo di carcere. Il giudice ha ricostruito un sistema basato su menzogne e manipolazioni, portato avanti per lungo tempo a danno del bambino e di chi aveva deciso di aiutare la famiglia.