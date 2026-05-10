Pechino Express, i Rapper contro Fiona May e Patrick Stevens dopo l'eliminazione

I Rapper attaccano Fiona May e Patrick Stevens dopo l’uscita da Pechino Express e rivendicano il sostegno del pubblico. Dani Faiv e Tony 2Milli parlano di strategie aggressive e raccontano il lato più duro del reality.

Dani Faiv e Tony 2Milli archiviano l’esperienza a Pechino Express senza rimorsi. I due artisti, eliminati nelle scorse puntate del reality, sostengono di aver lasciato il programma con il favore di gran parte dei telespettatori e rivendicano di non aver mai cambiato atteggiamento per arrivare fino alla finale.

Dopo il ritorno in Italia, i Rapper hanno raccontato di aver vissuto il viaggio come un’avventura personale prima ancora che come una competizione televisiva. «Siamo usciti restando noi stessi», spiegano, sottolineando di non aver seguito strategie costruite a tavolino pur di restare in gara.

Le critiche più dure sono rivolte alla coppia dei Veloci. Dani Faiv definisce Patrick Stevens «sottomesso», mentre accusa Fiona May di aver avuto un atteggiamento poco sportivo durante il percorso. Secondo i due concorrenti, alcune squadre avrebbero affrontato il reality pensando esclusivamente alla vittoria finale, trasformando ogni prova in una sfida esasperata.

Nel mirino finiscono anche Jo Squillo e Michelle Masullo. I Rapper parlano apertamente di tensioni nate durante il viaggio e sostengono che, con il passare delle settimane, si siano creati schieramenti sempre più rigidi. Tony 2Milli ricorda il momento in cui Giulia Salemi parlò pubblicamente di una possibile alleanza tra loro e i Raccomandati, episodio che avrebbe cambiato gli equilibri della gara.

Per Dani e Tony, alcune coppie hanno vissuto il programma con eccessiva competitività. Diverso invece il giudizio su Chanel Totti e Filippo Laurino, descritti dai due musicisti come ragazzi educati, disponibili e maturi nonostante la giovane età.

Oltre alle polemiche, resta il peso delle difficoltà affrontate durante il viaggio. Dani Faiv racconta di aver sofferto soprattutto la lontananza dal figlio e dalla famiglia. Entrambi ricordano come una delle prove più complicate sia stata trascorrere settimane senza telefono, senza comodità e con poco cibo a disposizione.

Una volta terminato il reality, i due artisti hanno scelto di riportare quell’esperienza nella musica. È nato così “In TV”, brano trap che riprende episodi e sensazioni vissute durante il programma. Il pezzo gioca anche sul contrasto tra il mondo televisivo e le loro origini musicali.

I Rapper sostengono di aver affrontato il reality senza costruirsi personaggi artificiali e ribadiscono di preferire il sostegno del pubblico a un piazzamento migliore in classifica. Intanto Pechino Express, prodotto da Banijay Italia per Sky, prosegue verso la finale del 14 maggio 2026, in onda su Sky e disponibile in streaming su NOW.