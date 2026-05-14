Hitman Absolution, su iOS e Android arriva gratis la modalità Contratti con sfide online

Hitman Absolution arriva su smartphone con Contratti gratis e sfide online create dai giocatori. L’aggiornamento di Feral Interactive introduce missioni personalizzate, classifiche mondiali e competizioni a tempo limitato.

Feral Interactive ha pubblicato un aggiornamento gratuito per Hitman: Absolution su dispositivi iOS e Android, aggiungendo anche nelle versioni mobile la modalità Contratti già conosciuta dai giocatori delle altre piattaforme.

La nuova modalità permette di creare missioni personalizzate scegliendo fino a tre bersagli all’interno delle varie ambientazioni del gioco. Dopo aver completato l’eliminazione con il proprio stile, il contratto può essere condiviso online per sfidare altri utenti.

Il livello di difficoltà varia in base agli strumenti utilizzati durante la missione, comprese armi e travestimenti. I giocatori possono inoltre aumentare il punteggio completando obiettivi aggiuntivi, come nascondere i corpi delle vittime o evitare di essere individuati.

Le sfide pubblicate online alimentano classifiche dedicate ai singoli contratti e graduatorie globali che premiano gli assassini più efficaci e ricchi del gioco. Per ottenere la ricompensa completa di una missione, chi accetta la sfida deve eguagliare o superare il risultato ottenuto dal creatore del contratto.

I crediti guadagnati consentono di sbloccare nuovi equipaggiamenti e travestimenti da utilizzare nelle missioni successive. Accanto ai contenuti creati dalla community, è presente anche una sezione di Contratti in Evidenza aggiornata regolarmente con incarichi selezionati dal team di Feral Interactive e con le sfide considerate più originali o difficili.

L’aggiornamento introduce anche competizioni a tempo limitato tra amici, nelle quali i partecipanti devono completare uno specifico contratto entro il limite stabilito per ottenere il punteggio migliore.