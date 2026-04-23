DROVA Forsaken Kin arriva su iOS e Android con 40 ore di gioco senza microtransazioni

DROVA Forsaken Kin debutta oggi su iOS e Android portando su mobile un RPG dark di ispirazione celtica senza microtransazioni. Il gioco offre oltre 40 ore di contenuti e un mondo aperto senza aiuti.

Debutta oggi su smartphone DROVA - Forsaken Kin, gioco di ruolo già apprezzato su PC e console che approda su iOS e Android con l’esperienza completa. Il titolo, sviluppato da Just2D e pubblicato da Deck13 Spotlight, mantiene intatta la sua identità anche su dispositivi mobili, senza tagli a contenuti o funzionalità.

In contemporanea al lancio mobile, gli sviluppatori hanno pubblicato un aggiornamento che introduce nuove lingue, tra cui polacco e spagnolo. Per chi gioca su computer, il titolo è disponibile con uno sconto del 34% su Steam, prima riduzione di prezzo dall’uscita.

La proposta si distingue nel mercato mobile per un modello semplice: pagamento unico di 9,99 euro, senza acquisti in-app o contenuti aggiuntivi a pagamento. È possibile provare gratuitamente la prima area di gioco, così da verificare compatibilità e qualità prima dell’acquisto completo.

Il gioco offre un mondo aperto continuo, senza schermate di caricamento, con oltre 40 ore di contenuti. Non sono presenti indicatori di missione: l’esplorazione si basa su osservazione e dialoghi con più di 250 personaggi. L’ambientazione, ispirata alla mitologia celtica, propone un universo ostile popolato da creature pericolose e gruppi umani in lotta tra loro.

Il sistema di combattimento punta su precisione e tempismo, con diverse armi e abilità magiche da combinare. La versione mobile introduce controlli touch completamente configurabili, con possibilità di ridimensionare e spostare i comandi sullo schermo, oltre al supporto per controller esterni e una modalità dedicata ai mancini.

Nel corso dell’avventura è necessario scegliere una delle fazioni principali, influenzando eventi e rapporti con gli altri personaggi. In un mondo dove la sopravvivenza dipende dalle alleanze, ogni decisione ha conseguenze dirette sul percorso del protagonista.