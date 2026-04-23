DROVA Forsaken Kin arriva su iOS e Android con 40 ore di gioco senza microtransazioni
DROVA Forsaken Kin debutta oggi su iOS e Android portando su mobile un RPG dark di ispirazione celtica senza microtransazioni. Il gioco offre oltre 40 ore di contenuti e un mondo aperto senza aiuti.
Debutta oggi su smartphone DROVA - Forsaken Kin, gioco di ruolo già apprezzato su PC e console che approda su iOS e Android con l’esperienza completa. Il titolo, sviluppato da Just2D e pubblicato da Deck13 Spotlight, mantiene intatta la sua identità anche su dispositivi mobili, senza tagli a contenuti o funzionalità.
In contemporanea al lancio mobile, gli sviluppatori hanno pubblicato un aggiornamento che introduce nuove lingue, tra cui polacco e spagnolo. Per chi gioca su computer, il titolo è disponibile con uno sconto del 34% su Steam, prima riduzione di prezzo dall’uscita.
La proposta si distingue nel mercato mobile per un modello semplice: pagamento unico di 9,99 euro, senza acquisti in-app o contenuti aggiuntivi a pagamento. È possibile provare gratuitamente la prima area di gioco, così da verificare compatibilità e qualità prima dell’acquisto completo.
Il gioco offre un mondo aperto continuo, senza schermate di caricamento, con oltre 40 ore di contenuti. Non sono presenti indicatori di missione: l’esplorazione si basa su osservazione e dialoghi con più di 250 personaggi. L’ambientazione, ispirata alla mitologia celtica, propone un universo ostile popolato da creature pericolose e gruppi umani in lotta tra loro.
Il sistema di combattimento punta su precisione e tempismo, con diverse armi e abilità magiche da combinare. La versione mobile introduce controlli touch completamente configurabili, con possibilità di ridimensionare e spostare i comandi sullo schermo, oltre al supporto per controller esterni e una modalità dedicata ai mancini.
Nel corso dell’avventura è necessario scegliere una delle fazioni principali, influenzando eventi e rapporti con gli altri personaggi. In un mondo dove la sopravvivenza dipende dalle alleanze, ogni decisione ha conseguenze dirette sul percorso del protagonista.
DROVA Mobile Release Trailer for Android and iOS
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