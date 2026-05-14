Colombia, il pugile Yeiner Gomez trovato morto nel fiume Magdalena dopo il match WBA

Il pugile colombiano Yeiner Andres Gomez Sandoval è stato trovato morto nel fiume Magdalena dopo la scomparsa seguita a un incontro per il titolo WBA. Il corpo, mutilato, è stato identificato dai tatuaggi sul torace.

Il corpo del pugile colombiano Yeiner Andres Gomez Sandoval, 25 anni, è stato recuperato nelle acque del fiume Magdalena, nei pressi di Barranquilla. A fare la scoperta è stato un pescatore della zona, che ha immediatamente avvisato le autorità dopo aver visto il cadavere galleggiare nel fiume.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, il corpo era privo della testa e degli arti. Il riconoscimento è avvenuto grazie ai tatuaggi presenti sul petto del giovane atleta, poi confermati dai familiari.

Gomez Sandoval era considerato una promessa della boxe colombiana. L’ultimo incontro disputato risale al 9 maggio nella palestra Cuadrilatero Élite di Barranquilla, dove aveva affrontato Leider Galvis in un match valido per il titolo WBA Future Champions Colombia. Il pugile era stato sconfitto ai punti.

Dopo quell’incontro, il 25enne aveva trascorso alcune ore con la madre e con la figlia prima di far perdere completamente le proprie tracce. Da quel momento familiari e conoscenti non avevano più avuto sue notizie.

La polizia colombiana ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti del pugile e verificare eventuali collegamenti con ambienti criminali della zona.