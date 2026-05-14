Eva Herzigova e Gregor Marsiaj verso il sì, pubblicate a Torino le nozze dopo 20 anni insieme

Eva Herzigová e Gregor Marsiaj preparano il matrimonio dopo oltre vent’anni insieme e tre figli. A Torino sono comparse le pubblicazioni di nozze della coppia, segnale concreto dopo anni di indiscrezioni e una crisi finita sui giornali.

Dopo una relazione lunga oltre due decenni, Eva Herzigová e Gregor Marsiaj sembrano pronti a sposarsi davvero. Il nome della top model ceca e dell’imprenditore torinese è comparso nelle pubblicazioni di matrimonio del Comune di Torino, dettaglio che conferma l’organizzazione delle nozze dopo anni di voci mai concretizzate.

Herzigová, oggi 53 anni, è stata uno dei volti più celebri della moda internazionale degli anni Novanta. La campagna pubblicitaria del Wonderbra la trasformò in un’icona globale e la sua carriera proseguì tra passerelle, copertine e apparizioni televisive, compreso il Festival di Sanremo. Accanto a lei, dal 2001, c’è Gregor Marsiaj, 49 anni, esponente di una famiglia storica dell’imprenditoria torinese.

I due si sarebbero incontrati a Varigotti, in Liguria, nei giorni successivi agli attentati dell’11 settembre. Il blocco del traffico aereo costrinse la modella a prolungare la permanenza in Italia e da quell’incontro nacque una relazione che negli anni ha portato alla nascita di tre figli.

La loro storia ha attraversato anche momenti difficili. Nel 2011 Marsiaj finì sulle pagine della cronaca rosa dopo la pubblicazione di alcune fotografie che lo ritraevano a Praga insieme a un’altra donna. Un episodio che continuò a inseguire la coppia per molto tempo.

Negli ultimi mesi era stata la stessa Eva Herzigová a parlare pubblicamente di quella crisi durante un’intervista televisiva. La modella aveva raccontato il dolore provocato dal tradimento e la scelta di restare accanto al compagno per tutelare la famiglia e i figli.

In passato si era già parlato di possibili nozze tra i due, ma senza conferme ufficiali. Questa volta, però, la comparsa delle pubblicazioni all’albo pretorio lascia pochi dubbi sul fatto che il matrimonio sia ormai vicino.