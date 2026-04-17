Coppa eFootball Italia 2026 al via con le finali e premi globali

Le finali della Coppa eFootball Italia 2026 riuniscono i migliori giocatori italiani il 19 aprile per contendersi il titolo nazionale e l’accesso alle competizioni internazionali, con premi digitali e diretta streaming globale.

I migliori giocatori italiani di eFootball si incontrano domenica 19 aprile per le finali della Coppa eFootball Italia 2026. In gara ci sono i protagonisti delle divisioni Mobile e Console, pronti a sfidarsi per conquistare il titolo nazionale e proseguire il proprio percorso nelle competizioni ufficiali del circuito.

Alla fase conclusiva partecipano quattro finalisti per ciascuna categoria. Chi riuscirà a vincere si guadagnerà un posto nella finale regionale dell’eFootball Open, passaggio fondamentale per puntare poi alle finali mondiali dell’eFootball Championship.

Leggi anche: Coppa eFootball Italia 2025: al via le qualifiche in-game

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale del gioco, permettendo agli appassionati di seguire le sfide e scoprire da vicino il livello della scena competitiva italiana. La diretta offrirà anche contenuti dedicati e momenti di approfondimento con commentatori e ospiti.

In parallelo al torneo, partono due campagne globali in-game. Dal 16 al 23 aprile si svolge la Coppa eFootball Italia Global Challenge, che consente ai giocatori di ottenere ricompense esclusive, tra cui fino a 2.000 punti eFootball. Ulteriori bonus saranno disponibili per chi seguirà la finale tra il 19 e il 23 aprile.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è l’ingresso di HAVIT come partner ufficiale della competizione. Il marchio fornirà le periferiche audio utilizzate durante le finali, supportando sia i giocatori impegnati nelle partite sia il team di presentazione e commento.