Giulio Lovera travolto da una Smart a Bergamo, il bimbo di 9 anni morto davanti al padre

Giulio Lovera è morto a 9 anni dopo essere stato investito da una Smart mentre attraversava la strada a Bergamo per raggiungere la madre. L’incidente è avvenuto nel quartiere Loreto davanti a numerosi testimoni.

Giulio Lovera aveva 9 anni e il prossimo 8 agosto avrebbe compiuto 10 anni. Il bambino è morto nel pomeriggio del 13 maggio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stato investito da un’auto in piazzale Risorgimento, nel quartiere Loreto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.20. Il padre, Giovanni Lovera, aveva appena parcheggiato la Fiat Punto di famiglia e aveva chiesto al figlio di raggiungere a piedi la madre, Loredana Dall’Ora, che lavora in un centro estetico poco distante.

Il bambino è sceso dall’auto indossando una maglietta blu e pantaloncini dello stesso colore. Per attraversare la strada si è spostato tra i veicoli fermi al semaforo, ma la presenza di un mezzo pesante gli avrebbe impedito di vedere una Smart in arrivo guidata da una donna di circa 70 anni.

Un camionista fermo poco dietro avrebbe cercato di richiamare l’attenzione del piccolo suonando il clacson, ma l’impatto è stato inevitabile. Dopo essere stato colpito dall’auto, Giulio è stato sbalzato per diversi metri ed è finito sull’asfalto vicino alla ruota posteriore di un camion, riportando un grave trauma alla testa.

Le persone presenti hanno allertato immediatamente il 118. Un passante ha iniziato le prime manovre di soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza della Croce Rossa. Quando i sanitari sono arrivati, il bambino respirava ancora ma era privo di conoscenza e perdeva molto sangue.

I soccorritori hanno eseguito a lungo il massaggio cardiaco, continuando anche durante il trasporto verso l’ospedale. La madre del bambino, raggiunta dalla notizia pochi minuti dopo l’incidente, è corsa sul posto trovandosi davanti alla scena dell’investimento.

Giulio è arrivato al Papa Giovanni XXIII alle 16.56. I medici hanno tentato di salvarlo, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il ricovero.