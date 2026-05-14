Incendio a Maniagolibero, anziana salvata e tetto in legno danneggiato

A Maniagolibero un incendio ha colpito un’abitazione nella notte, coinvolgendo il tetto in legno e l’ultimo piano. Salvata un’anziana rimasta nella casa accanto.

Un incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino in un’abitazione a Maniagolibero, in provincia di Pordenone. Le fiamme hanno interessato l’ultimo piano della casa e la copertura in legno del tetto.

L’allarme è scattato intorno alle 4. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, con la squadra di Maniago impegnata con un’autopompa e un’autobotte.

A supporto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Spilimbergo con altri due mezzi e l’autoscala partita dalla Centrale di Pordenone. Il lavoro delle squadre ha permesso di contenere il rogo prima che si estendesse ad altre parti dell’edificio o alle strutture vicine.

Durante l’intervento una persona anziana è stata portata in salvo dalla casa accanto. La donna non ha riportato ferite ed è risultata incolume.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti necessari.