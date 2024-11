Alluvione in Spagna: anziana salvata dopo tre giorni intrappolata in auto

Una devastante alluvione ha colpito la provincia di Valencia, in Spagna, causando almeno 211 vittime e numerosi dispersi. Tra le storie di sopravvivenza, emerge quella di un'anziana signora di Benetússer, rimasta intrappolata per tre giorni nella sua auto sommersa dal fango in un sottopassaggio.

Martín Pérez, capo della Protezione Civile di Moncada, ha raccontato al quotidiano 'Las Provincias': "Abbiamo udito le sue deboli grida d'aiuto mentre rimuovevamo i veicoli travolti dal fango. Accanto a lei c'era la cognata che, purtroppo, non è sopravvissuta".

Le operazioni di soccorso proseguono incessantemente, con l'obiettivo di trovare le persone ancora disperse. Venerdì, l'esercito ha rinvenuto tre corpi nel parcheggio del Mercat ad Algemesí, mentre una coppia e il loro bambino sono stati trovati senza vita sulla strada tra Godelleta e Chiva.

Le autorità locali sottolineano la difficoltà nel determinare il numero esatto dei dispersi, mentre il bilancio delle vittime continua a salire. La comunità è in lutto e le squadre di emergenza lavorano senza sosta per portare aiuto nelle zone più colpite.