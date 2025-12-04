Morte di Matthew Perry: medico condannato a 30 mesi per fornitura di ketamina

Il medico che ha ammesso di aver fornito ketamina a Matthew Perry poche settimane prima della morte dell’attore è stato condannato a 30 mesi di carcere. Il caso riguarda la scomparsa della star di Friends, deceduta nel 2023 per overdose.

Salvador Plasencia, 44 anni, si era dichiarato colpevole a luglio di quattro capi d’imputazione legati allo spaccio di ketamina. Gestiva una clinica di pronto soccorso a Calabasas e avrebbe dovuto affrontare il processo ad agosto, prima di raggiungere un accordo con la procura.

Secondo i pubblici ministeri, Plasencia rischiava fino a dieci anni di carcere federale per ciascuna delle accuse. Durante l’udienza, visibilmente commosso, si è rivolto alla corte affermando: “Avrei dovuto proteggerlo” e “devo assumermi la responsabilità”.