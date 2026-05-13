Annalisa smentisce X Factor 2026, nessun provino per il posto da giudice

Annalisa smentisce le voci su X Factor 2026 perché non ha mai sostenuto provini, mentre resta aperta la scelta del quarto giudice dopo Achille Lauro

Annalisa non sarà al tavolo di X Factor 2026 per una selezione mancata. La cantante ha chiarito sui social di non aver mai partecipato ai provini per entrare nella giuria della nuova edizione.

La precisazione è arrivata dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul possibile ingresso dell’artista nel talent. Secondo quelle voci, Annalisa sarebbe stata valutata per prendere il posto lasciato libero da Achille Lauro, accanto a Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia.

Il retroscena parlava di una scelta legata non al profilo artistico della cantante, ma alla volontà della produzione di mantenere una presenza maschile nella giuria. Una ricostruzione che aveva acceso la discussione tra fan e appassionati del programma.

A chiudere il caso è stata la stessa Annalisa con un messaggio pubblicato su X il 13 maggio 2026. La cantante ha scritto che, tra una notizia e l’altra, la verità è che non ha fatto provini, smentendo così l’ipotesi di un’esclusione dalle selezioni.

Resta quindi aperta la ricerca del quarto giudice di X Factor. Il nome che prenderà il posto di Achille Lauro non è ancora stato ufficializzato e l’attenzione si sposta ora sulle prossime decisioni legate alla composizione della giuria.