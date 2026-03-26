GeForce Game Ready 595.97, DLSS 4 debutta con Forza Horizon 6

NVIDIA aggiorna i driver GeForce 595.97 WHQL per supportare DLSS 4 e migliorare le prestazioni nei nuovi giochi. L’intervento accompagna l’arrivo di Forza Horizon 6 e altri titoli, con novità su grafica e fluidità.

NVIDIA ha pubblicato i nuovi driver GeForce Game Ready 595.97 WHQL, pensati per sfruttare al meglio le schede RTX nei giochi più recenti. L’aggiornamento introduce il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation e punta a migliorare stabilità e resa grafica nei titoli di nuova uscita.

Tra i giochi coinvolti spicca Forza Horizon 6, insieme ad altri progetti come Screamer e Subliminal, tutti pronti a sfruttare le nuove tecnologie legate all’architettura RTX. L’obiettivo è aumentare il frame rate senza sacrificare qualità visiva e dettagli.

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Il pacchetto include anche ottimizzazioni per ridurre la latenza grazie a NVIDIA Reflex, rendendo i comandi più immediati soprattutto nelle situazioni più dinamiche.

Forza Horizon 6 tra Giappone e ray tracing

Il nuovo capitolo della serie racing, Forza Horizon 6, porta l’Horizon Festival in Giappone, tra città illuminate e strade di campagna. Il gioco offrirà oltre 550 vetture e ambientazioni ricche di dettagli, con un’attenzione particolare alla resa visiva.

Su PC sarà disponibile dal 19 maggio tramite Game Pass, Steam e app Xbox, con accesso anticipato dal 15 maggio per chi acquista la Premium Edition. Fin dal lancio sarà compatibile con DLSS 4, consentendo prestazioni elevate anche in 4K.

Il comparto grafico sfrutta in modo esteso il ray tracing, visibile nei riflessi delle carrozzerie, nelle superfici bagnate e nell’illuminazione globale. Sono previsti inoltre supporto HDR, monitor ultrawide e frame rate sbloccato.

Accanto a Forza Horizon 6 arrivano anche altri titoli compatibili con DLSS 4. Screamer, ambientato nella città futuristica di Neo Rey, propone gare ad alta velocità con uno stile ispirato agli anime e debutta il 26 marzo.

Il 31 marzo è invece il turno di Subliminal, un horror psicologico basato su giochi di luce e prospettiva. Il titolo sfrutta ray tracing avanzato e path tracing, bilanciati dal DLSS per mantenere prestazioni fluide anche con impostazioni elevate.

Aggiornamenti anche per Alan Wake Remastered, che introduce il supporto al DLSS 4.5 Super Resolution nelle modalità Performance e Balanced, insieme all’HDR e ad altri miglioramenti grafici.

I nuovi driver 595.97 sono già disponibili tramite l’app NVIDIA e permettono di accedere a tutte queste funzionalità, incluse le ottimizzazioni per DLSS e Reflex dedicate ai giochi più recenti.