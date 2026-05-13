Matilda De Angelis bacia Enrico Borello, le foto alimentano i dubbi sulla storia con Alessandro De Santis

Matilda De Angelis è stata fotografata con Enrico Borello mentre si scambiano un bacio. Le immagini pubblicate da un settimanale alimentano le voci sulla fine della relazione con Alessandro De Santis dei Santi Francesi.

Nuove indiscrezioni sulla vita privata di Matilda De Angelis. L’attrice è stata fotografata insieme a Enrico Borello in atteggiamenti affettuosi e gli scatti hanno immediatamente acceso il gossip. Le immagini mostrano i due mentre si scambiano un bacio lontano dagli eventi pubblici e dai social.

Fino agli ultimi mesi, Matilda De Angelis era legata ad Alessandro De Santis, frontman del duo musicale Santi Francesi. Sulla loro relazione non erano mai arrivate conferme continue sui social né dichiarazioni pubbliche particolarmente esposte. Anche l’eventuale rottura non è mai stata annunciata ufficialmente dai diretti interessati.

Le fotografie diffuse nelle ultime ore sembrano però raccontare una nuova vicinanza tra l’attrice e Enrico Borello. Al momento nessuno dei due ha commentato le immagini o chiarito la natura del rapporto, ma gli scatti mostrano una forte complicità.

Enrico Borello, nato nel 1992, è uno degli attori italiani emersi negli ultimi anni tra cinema e piattaforme streaming. Ha lavorato nel film “La città proibita” di Gabriele Mainetti e nella serie Netflix “Supersex”, ispirata alla vita di Rocco Siffredi. Nel suo percorso figurano anche produzioni come “Familia”, “40 Secondi” e la serie “In Utero”.