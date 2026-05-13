Truffa con l'IA in Alto Adige, finge la morte della figlia e ottiene soldi da un'ex collega

Una donna veneta ha simulato con immagini create con l’IA la morte della figlia incinta per ottenere soldi da un’ex collega in Alto Adige. La vittima ha versato 1.550 euro prima che i carabinieri scoprissero la truffa.

I carabinieri di Selva di Val Gardena hanno denunciato una donna di 53 anni residente in Veneto con l’accusa di aver messo in piedi una truffa ai danni di una sua ex collega che vive in Alto Adige. Le due avevano lavorato insieme anni fa nello stesso albergo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe raccontato alla vittima che la propria figlia, incinta, era ricoverata in gravi condizioni in una clinica svizzera. Per rendere credibile la storia avrebbe inviato fotografie di neonati prematuri recuperate online insieme a immagini di funerali alterate con l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Il racconto è andato avanti per settimane. Dopo aver parlato di un peggioramento delle condizioni della giovane, la 53enne avrebbe comunicato anche il presunto decesso della figlia, sostenendo però che la neonata fosse sopravvissuta. A quel punto sarebbero arrivate nuove richieste di denaro per coprire le spese mediche e ospedaliere.

I sospetti sono nati all’interno della famiglia della vittima, che ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Gli accertamenti sui movimenti bancari hanno permesso di individuare il conto corrente sul quale erano stati versati complessivamente 1.550 euro.

Una volta raccolti gli elementi dell’indagine, i militari hanno identificato la titolare del conto. La donna, messa davanti alle prove raccolte dagli investigatori, avrebbe ammesso le proprie responsabilità.