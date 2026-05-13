Finti tecnici truffano una ex dipendente della Banca d'Italia, colpo da 100mila euro a Roma

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Finti tecnici hanno truffato una 75enne a Monteverde nuovo, convincendola ad aprire casa e cassaforte. Rubati orologi, gioielli e monete della Banca d’Italia per circa 100mila euro.

Finti tecnici truffano una ex dipendente della Banca d'Italia, colpo da 100mila euro a Roma

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Una donna di 75 anni, ex dipendente della Banca d’Italia, è stata truffata nella tarda mattinata a Roma da alcuni uomini che si sono presentati alla porta come tecnici incaricati di interventi nella zona. Il furto è avvenuto intorno alle 12 in via del Casaletto, nel quartiere Monteverde nuovo. Dopo aver citofonato all’abitazione, i truffatori hanno convinto la proprietaria ad aprire e sono riusciti a entrare nell’appartamento. Una volta dentro casa, gli uomini hanno indotto la donna ad aprire la cassaforte. Da lì hanno portato via orologi di valore, tra cui un Rolex, gioielli in oro e cinque monete commemorative legate alla Banca d’Italia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in circa 100mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Monteverde, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della truffa e identificare i responsabili.

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