Arrestata a Napoli una 29enne con cocaina rosa da 100mila euro

Una 29enne è stata arrestata tra Napoli e Portici per aver nascosto e venduto cocaina rosa, spinta dal bisogno di mantenere il figlio piccolo. In casa custodiva oltre 240 grammi della sostanza, con un valore stimato di circa 100mila euro.

Una giovane madre di 29 anni è finita agli arresti domiciliari dopo essere stata trovata in possesso di oltre 240 grammi di cocaina rosa, una delle droghe più costose in circolazione. L’operazione è scattata in un appartamento tra San Giovanni a Teduccio e Portici, dove i carabinieri hanno fatto irruzione al termine di un’indagine mirata.

Durante il controllo, la donna ha consegnato spontaneamente una bustina con la sostanza e mostrato agli investigatori tutto il materiale utilizzato per lo spaccio. Il quantitativo sequestrato avrebbe potuto fruttare fino a 100mila euro sul mercato.

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Incensurata e apparentemente lontana da ambienti criminali, la 29enne è stata individuata grazie a un’attività di monitoraggio online affiancata ai tradizionali controlli sul territorio. I militari della zona di Varcaturo avevano raccolto indizi su un giro di droga “di lusso” gestito da figure considerate insospettabili.

Una volta fermata, la donna ha ammesso di aver custodito e venduto la sostanza per conto di terzi, spiegando di averlo fatto per poter mantenere il figlio piccolo che vive con lei in un appartamento di circa 50 metri quadrati.

Dopo l’arresto, le sono stati concessi i domiciliari. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete che riforniva e distribuiva la droga, anche attraverso ulteriori verifiche sul web.