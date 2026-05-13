SILENT HILL f supera 2 milioni di copie vendute, successo mondiale per il nuovo horror di KONAMI

SILENT HILL f ha raggiunto 2 milioni di copie vendute grazie al forte interesse per il nuovo capitolo horror ambientato in Giappone. Il gioco di KONAMI ha ottenuto anche diversi premi internazionali nel 2025.

SILENT HILL f ha superato quota 2 milioni di copie vendute nel mondo. KONAMI ha confermato il risultato raggiunto dal nuovo capitolo della storica serie horror, disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.

Il gioco rappresenta il primo episodio principale della saga ambientato in Giappone e porta i giocatori nella cittadina immaginaria di Ebisugaoka. La protagonista è Hinako Shimizu, una studentessa delle superiori che si ritrova intrappolata in un luogo trasformato da una fitta nebbia e da presenze inquietanti. L’avventura alterna esplorazione, enigmi e combattimenti, con decisioni che influenzano direttamente il destino del personaggio.

Alla base del progetto c’è il concept “Find the beauty in Terror”, sviluppato attraverso una narrazione horror psicologica firmata da Ryukishi07. Il character design e la realizzazione delle creature sono stati affidati a kera, mentre la colonna sonora coinvolge compositori già noti agli appassionati della serie, tra cui Akira Yamaoka e Kensuke Inage.

Il titolo ha raccolto risultati importanti anche durante la stagione dei premi dedicati ai videogiochi. Ai Famitsu Dengeki Game Awards 2025 ha conquistato tre riconoscimenti, compreso il premio Game of the Year assegnato dal pubblico. SILENT HILL f ha ottenuto inoltre quattro premi agli IGN JAPAN GOTY 2025.

Il successo del gioco si è riflesso anche nelle principali manifestazioni internazionali dedicate all’industria videoludica. Nel corso del 2025 il titolo è stato candidato in tre categorie ai Golden Joystick Awards e in quattro categorie ai The Game Awards.