Silent Hill 2 supera cinque milioni di copie vendute nel mondo

Silent Hill 2 Remake supera cinque milioni di copie vendute. Il risultato arriva dopo oltre un anno dal lancio grazie alle vendite su PC e console e al forte interesse dei fan della storica saga horror.

Silent Hill 2 Remake ha raggiunto quota cinque milioni di copie vendute a livello globale. Il dato, comunicato da Konami e aggiornato al 31 gennaio 2026, include vendite fisiche e digitali, download dagli store ufficiali e accessi tramite servizi in abbonamento su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il gioco è arrivato sul mercato l’8 ottobre 2024 e da allora ha continuato a raccogliere risultati solidi. Il remake ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e nel 2024 ha conquistato sei premi ai PlayStation Blog Game of the Year, tra cui il Platinum Trophy assegnato dai giocatori per la categoria Storia.

Nel 2025 il titolo ha ottenuto anche il Grand Prize nella categoria Sound ai CEDEC Awards 2025. Durante la stessa stagione dei premi è stato inoltre candidato ai The Game Awards 2024 e ai BAFTA Games Awards 2025.

Il progetto riprende il celebre horror psicologico uscito nel 2001 su PlayStation 2. La storia segue James Sunderland, che torna nella città avvolta dalla nebbia di Silent Hill dopo aver ricevuto una misteriosa lettera legata alla moglie Mary, scomparsa da tempo.

La nuova versione mantiene l’impianto narrativo originale ma introduce diverse novità tecniche e di gameplay. Il remake amplia le aree esplorabili, adotta una visuale over-the-shoulder, aggiorna il sistema di combattimento e aggiunge nuove sequenze narrative per rendere l’esperienza più moderna.

Parallelamente al traguardo commerciale, Konami ha avviato i Saldi di primavera sul PlayStation Store con riduzioni di prezzo dedicate alla serie. Tra le offerte figurano Silent Hill f Deluxe Edition e Silent Hill 2 Deluxe Edition con sconto del 50%, oltre al pacchetto Silent Hill 2 & Silent Hill f Dual Pack con riduzione del 40% nelle edizioni Standard e Deluxe.

Lo stesso bundle Silent Hill 2 & Silent Hill f Dual Pack è ora disponibile anche su Xbox Series X|S, ampliando ulteriormente l’offerta per i giocatori interessati alla saga.