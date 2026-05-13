Sony Xperia 1 VIII, nuova IA per le foto e teleobiettivo migliorato con sensore più grande

Sony presenta Xperia 1 VIII con intelligenza artificiale per la fotocamera e un nuovo teleobiettivo pensato per migliorare gli scatti in ogni condizione di luce. Il modello introduce anche un design ispirato alle pietre grezze e una batteria fino a due giorni.

Sony ha annunciato il nuovo Xperia 1 VIII, smartphone di fascia alta che punta su fotografia avanzata, intelligenza artificiale e autonomia. Il dispositivo introduce AI Camera Assistant, un sistema sviluppato con Xperia Intelligence che suggerisce automaticamente impostazioni di scatto in base alla scena, al soggetto e alle condizioni ambientali.

La nuova funzione analizza gli elementi presenti nell’inquadratura e propone tonalità colore, modalità fotografiche ed effetti bokeh personalizzati. L’obiettivo è semplificare la creazione di immagini più curate anche senza interventi manuali complessi. Sony spiega che il sistema deriva dall’esperienza maturata con le fotocamere Alpha.

Tra le novità principali c’è il teleobiettivo aggiornato, ora equipaggiato con un sensore da 1/1,56 pollici, circa quattro volte più grande rispetto a quello montato sul modello precedente. La nuova configurazione consente di ottenere immagini più dettagliate anche con soggetti distanti e in ambienti poco illuminati.

Le tre fotocamere integrate da 16 mm, 24 mm e 70 mm utilizzano elaborazione RAW multi-frame per ampliare la gamma dinamica e ridurre il rumore digitale. Sony dichiara che il sistema migliora la gestione delle alte luci e delle ombre, preservando i dettagli anche nelle scene ad alto contrasto.

Il design del nuovo smartphone prende ispirazione dai materiali naturali con la finitura ORE, disponibile nelle colorazioni Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red e Native Gold. La superficie laterale e posteriore è stata ridisegnata con texture leggere per aumentare il grip e migliorare la sensazione al tatto.

Xperia 1 VIII mantiene il pulsante fisico dedicato allo scatto fotografico e il jack audio da 3,5 mm per cuffie cablate. Sony continua così a puntare sull’audio ad alta qualità, riprendendo alcune caratteristiche storiche della linea WALKMAN.

Gli altoparlanti stereo Full-Stage sono stati aggiornati con nuove unità simmetriche destra e sinistra. Il produttore promette bassi più profondi, maggiore estensione delle frequenze alte e una resa sonora più ampia durante la riproduzione musicale e video.

Sotto la scocca trova spazio la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Sony parla di prestazioni superiori del 20% rispetto alla generazione precedente, con miglioramenti nella velocità di apertura delle applicazioni, nel multitasking e nel gaming.

La batteria è progettata per garantire fino a due giorni di utilizzo. L’azienda ha inoltre introdotto nuove ottimizzazioni energetiche anche per applicazioni particolarmente pesanti come le mappe, riducendo il consumo complessivo durante l’uso quotidiano.

Accanto allo smartphone arriva anche una custodia opzionale traslucida, pensata per valorizzare il design del dispositivo. L’accessorio integra un supporto regolabile utilizzabile sia in verticale sia in orizzontale per la visione di contenuti video.