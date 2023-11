Sony presenta il teleobiettivo G Master

FE 300 mm F2,8 GM OSS a focale fissa e ampia apertura più leggero al mondo

Sony annuncia il lancio del teleobiettivo G Master a focale fissa più leggero al mondo: FE 300 mm F2,8 GM OSS, un modello full-frame a (Alpha) da 35 mm ad attacco E con apertura massima di F2.8 e lunghezza focale di 300 mm.

Questo nuovo obiettivo abbina lo straordinario livello di dettaglio che contraddistingue la serie G Master a una messa a fuoco automatica (AF) ad alta velocità e precisione. Il design leggero (circa 1.470 g, cavalletto escluso) e l’eccellente bilanciamento del peso, inoltre, permettono di fotografare a mano libera anche i momenti decisivi o dinamici, come un’azione di gioco o le agili movenze degli animali, sapendo che il risultato sarà perfettamente nitido. Abbinando la fotocamera a9 III, lanciata insieme al teleobiettivo, lo scatto continuo con tracking AF/AE può raggiungere l’incredibile velocità di 120 frame al secondo, seguendo con estrema precisione anche i movimenti più imprevedibili e articolati. Quest’ottica G Master si presta in modo particolare ai corpi macchina leggeri, per ridurre il carico sul fotografo e l’affaticamento durante i lunghi servizi a mano libera. E’ compatibile con un teleconvertitore opzionale[iii] con cui è possibile portare il range focale a 600 mm (equivalenti a 900 mm se si utilizza una fotocamera APS-C).

“Da quando abbiamo annunciato lo sviluppo di questo obiettivo, lo scorso gennaio, abbiamo ricevuto tanti commenti positivi dai fotografi di tutto il mondo, che sono ansiosi di poterlo acquistare”, ha dichiarato Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe. “Andando ad aggiungere un obiettivo da 300 mm ai super-teleobiettivi a focale fissa da 400 e 600 mm già disponibili[v], riusciremo a supportare i fotografi professionali e i fotoamatori più esperti in tutte le loro esigenze e in qualsiasi ambiente di lavoro.”

Caratteristiche principali

Risoluzione elevata e splendidi bokeh per fermare nel tempo gli attimi che contano

Frutto delle tecnologie più all’avanguardia di Sony, l’elevata risoluzione e i favolosi effetti bokeh di questo obiettivo G Master mettono chiaramente in risalto il soggetto, assistiti da un AF preciso che fa la differenza quando si tratta di catturare gli istanti decisivi di sport, reportage, eventi e natura. I tre elementi in vetro Super ED (Extra-low Dispersion) e l’elemento in vetro ED sono disposti secondo un innovativo schema ottico per eliminare le aberrazioni cromatiche e perfezionare risoluzione e contrasto in ogni punto dell’inquadratura, fino ai bordi, facilitando anche le successive operazioni di editing e taglio.

I morbidi effetti bokeh, fiore all’occhiello della serie G Master, sono il complemento perfetto per la lunghezza focale di 300 mm e l’apertura massima F2,8: anche con una profondità di campo ridotta, il soggetto spicca meravigliosamente sullo sfondo. Ogni obiettivo è calibrato singolarmente in fase di produzione per ottimizzare la qualità del bokeh che, grazie all’apertura circolare a 11 lamelle, ha una rotondità perfetta.

AF ad alte prestazioni per fotografare scene dinamiche e scatto continuo ad alta velocità con tracking AE/AF fino a 120 frame al secondo

La combinazione fra due avanzati motori lineari XD (extreme dynamic) e innovativi algoritmi di controllo è sinonimo di un autofocus veloce, preciso e a basse vibrazioni. Montando l’obiettivo sulla nuova a9 III, lo scatto continuo con tracking AF/AE può raggiungere la frequenza di 120 frame al secondo, per non lasciarsi sfuggire nessuno scatto. Il risultato è assicurato anche quando i movimenti sono molto rapidi, come nel caso dello sport o degli animali, o quando i soggetti si spostano casualmente, come durante un evento. L’AF si dimostra sempre all’altezza della situazione, anche montando il teleconvertitore venduto a parte.

Mobilità e comfort eccezionali per supportare i professionisti sul campo

Con un peso ridotto a circa 1.470 g (cavalletto escluso) e attentamente bilanciato, l’obiettivo FE 300 mm F2,8 GM OSS è il più leggero della sua categoriai. Il cilindro interno è realizzato in solida lega di magnesio, così da coniugare robustezza e leggerezza. Il peso non si è concentrato solo sulla parte anteriore, cosa che rende l’obiettivo estremamente stabile, perfetto per realizzare panning a mano libera con agilità e precisione. L’impostazione MODE3, inoltre, migliora la stabilità del mirino e ottimizza l’algoritmo di stabilizzazione dell’immagine, consentendo di fotografare con accuratezza anche le scene dinamiche. ?

Per una praticità ancora maggiore, utilizzando la fotocamera a9 III, è possibile assegnare alla ghiera funzioni una messa a fuoco pre-impostata e regolarla all’istante in qualsiasi posizione. Non solo: per garantire una comodità di livello davvero professionale, il corpo presenta, in quattro diversi punti, dei pulsanti di blocco della messa a fuoco a cui è possibile assegnare funzioni personalizzate direttamente dalla fotocamera.

Disponibilità

Il nuovo teleobiettivo FE 300 mm F2,8 GM OSS sarà disponibile a partire da gennaio 2024 presso i rivenditori autorizzati di Sony.

È possibile consultare una serie di stories esclusive, video e nuovi appassionanti contenuti realizzati con le fotocamere di ultima generazione e con altri prodotti di Sony qui. L’hub fotografico europeo di Sony è disponibile in 22 lingue e riporta dettagliatamente novità di prodotto, concorsi e l’elenco aggiornato degli eventi Sony in ciascun Paese.

Ulteriori informazioni sul prodotto possono essere trovate qui.

Un video prodotto dedicato a FE 300 mm F2,8 GM OSS è disponibile all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=DHuPeArd43I&feature=youtu.be.

Per guardare il video realizzato da uno dei più importanti fotografi sportivi internazionali, visitare la pagina: https://youtu.be/lev4VsavT60.

Altre News per: sonypresentateleobiettivomaster