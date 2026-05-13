Donald Gibb morto a 71 anni, addio all'Orco della saga cult La rivincita dei Nerds

Donald Gibb è morto in Texas a 71 anni dopo problemi di salute durati a lungo. L’attore americano era diventato famoso negli anni ’80 grazie al ruolo di Orco nella saga comica La rivincita dei Nerds.

Donald Gibb, attore statunitense diventato celebre per il personaggio di Frederick “Orco” Palowaski nella serie cinematografica La rivincita dei Nerds, è morto all’età di 71 anni nella sua abitazione in Texas. A comunicare la notizia è stato il figlio Travis, che ha raccontato come il padre si sia spento martedì 12 maggio circondato dai familiari.

Nato a New York il 4 agosto 1954 e cresciuto in California, Gibb aveva inizialmente costruito il proprio percorso nello sport. Durante gli anni universitari giocò a basket e football americano, arrivando anche a un breve ingresso nella Nfl con i San Diego Chargers. Un incidente stradale cambiò però i suoi piani, spingendolo verso il mondo del cinema.

La sua corporatura imponente, alta quasi due metri, gli aprì le porte di numerosi ruoli da duro e antagonista. Nei primi anni Ottanta apparve in film come Conan il barbaro, “Stripes” e “Fai come ti pare”, interpretando spesso buttafuori, scagnozzi o personaggi aggressivi.

Il successo arrivò nel 1984 con “La rivincita dei Nerds”, diretto da Jeff Kanew. Nel film Gibb interpretava Orco, membro della confraternita rivale dei protagonisti. Il personaggio, ricordato per la battuta urlata “Nerds!” contro gli studenti della Tri-Lambda, divenne uno dei simboli della commedia americana degli anni ’80 e venne citato anche nella serie animata “I Simpson”.

Dopo il primo capitolo, l’attore tornò nei sequel usciti tra il 1987 e il 1994, mantenendo il legame con il personaggio che gli regalò notorietà internazionale. Negli stessi anni prese parte a diverse commedie come “Una notte in Transilvania”, “Meatballs 2: porcelloni in vacanza”, “Jocks” e “Donne amazzoni sulla Luna”.

Tra le interpretazioni più conosciute c’è anche quella nel film di arti marziali Senza esclusione di colpi del 1988, accanto a Jean-Claude Van Damme. Il pubblico del genere lo ritrovò poi anche nel sequel “Colpi proibiti 2”.

La carriera televisiva di Donald Gibb è stata lunga e ricca di apparizioni in serie molto popolari negli Stati Uniti. Nel corso degli anni partecipò a produzioni come “Magnum P.I.”, “A-Team”, “Supercar”, “X-Files”, “Renegade”, “Seinfeld” e “Una bionda per papà”. Fece inoltre parte del cast della sitcom “Scuola di football” con O. J. Simpson.

Fuori dal set si dedicò anche agli affari, diventando comproprietario del pub Trader Todd’s di Chicago. In quel periodo lanciò anche una birra chiamata “Ogre”, ispirata proprio al personaggio che lo aveva reso famoso sul grande schermo.

Donald Gibb lascia la moglie Jacqueline Bauer, i figli e il resto della famiglia.