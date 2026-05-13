Studente di Monopoli cade dal balcone in gita a Lignano Sabbiadoro, morto dopo dieci giorni

Studente di Monopoli muore dopo una caduta dal balcone durante la gita scolastica a Lignano Sabbiadoro. Il 18enne era ricoverato da dieci giorni a Udine dopo il volo dal primo piano dell’hotel dove soggiornava con la classe.

È morto all’ospedale di Udine il ragazzo di 18 anni precipitato dal primo piano di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante la gita scolastica con i compagni dell’ultimo anno del liceo “Galileo Galilei – Marie Curie” di Monopoli. L’incidente era avvenuto nella serata del 3 maggio.

Dopo la caduta da circa quattro metri, il giovane era stato soccorso e trasferito d’urgenza in elicottero. Le sue condizioni erano parse subito gravissime. In un primo momento risultava cosciente, poi il quadro clinico è peggiorato fino al coma irreversibile dal quale non si è più ripreso.

I familiari del ragazzo hanno autorizzato la donazione degli organi. La notizia della morte ha colpito profondamente la comunità scolastica e la città di Monopoli, dove il diciottenne era conosciuto anche per il suo percorso di studi.

Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo si era allontanato dal gruppo dopo cena e aveva raggiunto da solo una stanza al primo piano della struttura alberghiera. Poco dopo, alcuni compagni si sono accorti della caduta e hanno chiamato i soccorsi.

La Procura ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, analizzando le immagini delle telecamere presenti nell’hotel ed effettuando ulteriori verifiche all’interno della struttura. Al momento non risultano persone indagate.

Tra le ipotesi valutate dagli inquirenti c’è anche quella di un gesto volontario, ma restano ancora diversi punti da chiarire. L’altezza limitata del balcone da cui è precipitato il giovane continua infatti a lasciare aperti molti interrogativi.

Chi lo conosceva lo descrive come uno studente brillante e molto preparato. Lo scorso 17 aprile aveva partecipato alla finale nazionale delle Olimpiadi della Fisica a Senigallia, ottenendo un piazzamento tra i migliori studenti italiani della competizione.