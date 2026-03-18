Chi l'ha visto, stasera il caso Kata e le nuove piste investigative

La scomparsa di Kata a Firenze resta senza risposte e la madre teme sia stata venduta. Il caso torna in tv con nuovi elementi, mentre emergono sviluppi anche su altre indagini seguite dal programma.

A oltre due anni dalla sparizione della piccola Kata, il programma torna a ricostruire quanto accaduto all’ex hotel Astor di Firenze, dove la bambina viveva con la famiglia. La madre, presente in studio, rilancia l’allarme e chiede che le ricerche non si fermino, temendo un rapimento legato a un possibile traffico di minori.

La trasmissione ripercorre gli ultimi momenti prima della scomparsa e prova a fare chiarezza su una vicenda ancora senza colpevoli. Gli inquirenti continuano a lavorare per capire chi possa aver portato via la bambina e per quale motivo, mentre la famiglia chiede risposte concrete.

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Spazio anche al caso Cinturrino, con nuovi documenti e un audio che coinvolge un assistente capo. Nella registrazione si sente parlare di droga e della consegna di denaro preso dalla cover del telefono di un giovane tunisino fermato. L’indagine riguarda diversi reati, tra cui falso, arresto illegale e concussione, e si è estesa anche ad altri agenti.

Prosegue inoltre l’inchiesta sul cosiddetto “Chef Milza”, accusato di aver organizzato l’omicidio della compagna per incassare il premio assicurativo. Gli investigatori stanno verificando se possano esserci altre vittime, mentre in trasmissione vengono raccolte nuove testimonianze.

Come di consueto, la puntata ospita anche gli appelli dei familiari di persone scomparse e le segnalazioni arrivate da chi segue il programma da casa, nella speranza di trovare elementi utili alle indagini.