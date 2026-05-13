Giro d'Italia 2026, quinta tappa da Praia a Mare a Potenza con la sfida della Montagna Grande

Il Giro d'Italia riparte da Praia a Mare con la quinta tappa verso Potenza e la salita di Viggiano a decidere la corsa. Giulio Ciccone difende la maglia rosa in una giornata da oltre 200 chilometri tra Calabria e Basilicata.

Il Giro d'Italia affronta oggi, mercoledì 13 maggio, la quinta frazione della corsa con un percorso impegnativo da Praia a Mare a Potenza. I corridori dovranno percorrere 203 chilometri tra Calabria e Basilicata in una giornata caratterizzata da continui saliscendi e da un finale che può cambiare la classifica.

La tappa si sviluppa quasi interamente nell’entroterra. Dopo la partenza, il gruppo entra subito nel Parco del Pollino affrontando il Gran Premio della Montagna di Prestieri, salita di terza categoria lunga 13 chilometri con una pendenza media del 4,6%. In seguito la corsa attraversa la valle del Sinni in un tratto più favorevole e prevalentemente in discesa.

Superata Francavilla in Sinni, il percorso si sposta verso la Valle dell’Agri e conduce i corridori fino a Viggiano, dove è prevista la salita più dura affrontata finora in questa edizione della Corsa Rosa. La Montagna Grande di Viggiano, classificata come Gpm di seconda categoria, misura 6,6 chilometri con una pendenza media del 9,1% e si trova a meno di 50 chilometri dal traguardo di Potenza.

La partenza ufficiale della quinta tappa è fissata alle 12.25, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17. A guidare la classifica generale c’è l’azzurro Giulio Ciccone, che indossa la maglia rosa dopo le prime quattro tappe.

La diretta televisiva sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai e su Eurosport. La tappa sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, Hbo Max, Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.