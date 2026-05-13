Pistoia, candeggina nel caffè alla moglie: arrestato operaio di 55 anni della Hitachi Rail

La donna è stata ricoverata a Pistoia dopo aver bevuto un caffè con candeggina preparato dal marito. L’uomo, operaio di 55 anni, è stato arrestato dai carabinieri direttamente nello stabilimento dove lavorava.

Un operaio di 55 anni è stato arrestato a Pistoia con l’accusa di aver avvelenato la moglie sciogliendo della candeggina nel caffè che la donna aveva bevuto in casa la mattina del 9 maggio. Dopo aver accusato un malore improvviso, la vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Jacopo, dove i medici l’hanno presa in cura e continuano a monitorarne le condizioni.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri all’interno dello stabilimento Hitachi Rail, dove lavora sulla linea di produzione. I militari sono entrati in fabbrica durante il turno di lavoro e lo hanno portato via davanti ai colleghi, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Pistoia.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, gli investigatori avrebbero raccolto elementi ritenuti decisivi attraverso attività di pedinamento e intercettazioni. Il 55enne è ora detenuto in carcere e dovrà rispondere dell’accusa di lesioni gravissime.

Tra i dipendenti dell’azienda la notizia ha provocato sorpresa e incredulità. L’uomo viene descritto come una persona dalla vita apparentemente normale. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire cosa possa aver provocato il gesto e stanno ricostruendo i rapporti familiari e la situazione della coppia.