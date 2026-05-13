LEGO Batman L'Eredità del Cavaliere Oscuro, Joker e Harley Quinn arrivano nella Deluxe Edition

Warner Bros. Games ha mostrato la Deluxe Edition di LEGO Batman L’Eredità del Cavaliere Oscuro con Joker e Harley Quinn protagonisti della nuova modalità Caos. I giocatori che prenotano il gioco potranno iniziare tre giorni prima del lancio ufficiale.

Warner Bros. Games ha diffuso un nuovo trailer dedicato alla Deluxe Edition di LEGO Batman L’Eredità del Cavaliere Oscuro, svelando i contenuti aggiuntivi previsti per il gioco in uscita il 22 maggio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Chi effettuerà il preordine della versione Deluxe potrà accedere al titolo con 72 ore di anticipo, iniziando a giocare dal 19 maggio. L’orario di disponibilità varierà in base alla piattaforma e alla regione scelta.

Tra i contenuti inclusi al lancio compare la Collezione Eredità, che aggiunge costumi, veicoli e oggetti per la Batcaverna ispirati alla saga Batman Arkham e alla serie animata Batman of the Future. Nel pacchetto Arkham Trilogy saranno disponibili sette costumi dedicati ai personaggi principali, insieme alla Batmobile vista nei giochi della serie e a nuovi elementi decorativi per la Batcaverna, tra cui il Diorama del Manicomio di Arkham e il Trofeo dell’Enigmista.

Il pacchetto dedicato a Batman of the Future introdurrà invece versioni alternative di Batman, Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman e Curaro, oltre alla relativa Batmobile e a cinque oggetti esclusivi per personalizzare la base operativa.

Nella Deluxe Edition sarà incluso anche il Pacchetto Musica della festa, con costumi a tema musicale per i protagonisti, una Batmobile monster truck e nuovi elementi scenografici come pista da ballo, trono metallico e palco.

Da settembre 2026 verrà resa disponibile la Collezione del Caos, che aggiungerà una modalità dedicata a Joker e Harley Quinn. I due criminali DC saranno personaggi giocabili con abilità, gadget e mosse KO specifiche. La nuova missione li vedrà evadere dal Manicomio di Arkham per seminare disordine nelle strade di Gotham City.

Il contenuto scaricabile includerà anche il Pacchetto Sinistro, composto da sette costumi aggiuntivi, cinque nuovi oggetti per la Batcaverna e una Batmobile inedita utilizzabile nell’open world del gioco.

Warner Bros. Games ha confermato inoltre alcuni bonus dedicati ai giocatori che effettueranno il preordine della Deluxe Edition. Al lancio sarà disponibile il costume Batman Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, ispirato alla celebre serie a fumetti. I possessori di un account WB Games potranno invece sbloccare il costume Batman Età dell’Oro.