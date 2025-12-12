DISPONIBILE A LIVELLO MONDIALE DAL 29 MAGGIO 2026, APERTI I PREORDINI

Il nuovo trailer “Eroi e criminali” è stato mostrato in anteprima ai The Game Awards da LEGO Batman, in diretta dalla Batcaverna

Warner Bros. Games e DC hanno annunciato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro uscirà il 29 maggio 2026 su PlayStation5, Xbox Series X|S, e PC (Steam ed Epic Games Store) e che è già possibile effettuare il preordine delle Standard e Deluxe Edition del gioco per queste piattaforme.

Durante i The Game Awards, il pubblico ha ricevuto i saluti di un ospite speciale: LEGO Batman, in diretta dalla Batcaverna, che ha personalmente presentato il nuovo trailer che include anche un’anteprima ricca d’azione al gioco, a diversi personaggi giocabili e supercriminali DC.

Al Giustiziere mascherato nella lotta per salvare Gotham City si sono uniti Robin e il suo Lancia-cavo, Nightwing con il suo bastone da battaglia, Batgirl e il suo versatile Hackarang e Catwoman armata con la sua classica frusta e un leale gattino, tutti muniti di abilità uniche, alberi dei progressi, combo e gadget.

Il trailer ha anche rivelato nuovi supercriminali DC che i giocatori dovranno affrontare, come Due Facce, Poison Ivy, Firefly e Mr. Freeze, oltre ad altri celebri membri della Galleria dei nemici come Joker, Pinguino, Ra’s al Ghul e Bane. Inoltre, i fan hanno potuto vedere in anteprima l’iconica Batmobile da Batman: The Animated Series e il Batpod tratto dai film Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro-il ritorno, utilizzabili per esplorare l’open world del gioco.

Trovi il nuovo trailer a questo link: https://youtu.be/ogMxaAB5qaI

LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro Standard Edition

Disponile ora per il preordine (€69,99) su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games)

(€69,99) su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games) Campagna della storia principale Il viaggio di Bruce Wayne verso la leggenda, dalle origini e dall’addestramento con la Lega delle Ombre, fino a diventare l'eroe di Gotham City con una nuova famiglia di alleati composta da Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman e Talia al Ghul, ognuno con abilità e gadget unici da sfruttare per scoprire i crimini, completare le sfide ed esplorare una Gotham City piena di segreti e sorprese. I giocatori affronteranno una minaccia sempre crescente dalla Galleria dei Nemici di Batman scontrandosi con Joker, Pinguino, Mr. Freeze, Poison Ivy, Ra's al Ghul, Bane e altri ancora.

100 costumi e outfit Una serie di costumi per Batman e gli altri personaggi giocabili, con outfit ispirati ai film, alle serie televisive, ai fumetti e ai giochi di Batman.

Più di 20 Veicoli Diverse Batmobile e Batmoto da guidare nell’open world di Gotham City, tra cui il leggendario Tumbler.

Più di 250 Trofei Batcaverna e oggetti Una vasta gamma di elementi da mettere in mostra e per personalizzare la Batcaverna e celebrare i tuoi traguardi.

Bonus del preordine Coloro che effettuano il preordine riceveranno il costume di Batman Il Ritorno del Cavaliere Oscuro all’uscita del gioco, ispirato alla leggendaria serie di fumetti.



LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro Deluxe Edition

Disponile ora per il preordine (€89,99) su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games)

(€89,99) su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games) Include tutti i contenuti e i bonus del preordine di LEGO Batman™: L’Eredità del Cavaliere Oscuro Standard Edition

La Legacy Collection (disponibile all’uscita) Pacchetto Arkham Trilogy, Pacchetto Batman of the Future e Pacchetto Musica della festa - Più di 30 oggetti in tre (3) Pacchetti a tema, ognuno con sette (7) nuovi costumi (1 per ogni personaggio giocabile), una (1) nuova Batmobile e un set di cinque (5) oggetti per personalizzare la Batcaverna

La collezione del caos (disponibile a settembre 2026) Una nuova modalità caos con Il Joker e Harley Quinn come personaggi giocabili con le loro proprie abilità, gadget e Ko. Una nuova missione della storia con Joker e Harley Quinn che scappano dal Manicomio di Arkham e generano il caos nelle strade di Gotham City. Pacchetto Sinistro - sette (7) nuovi costumi (1 per ogni personaggio giocabile), una (1) nuova Batmobile e un set di cinque (5) oggetti per personalizzare la Batcaverna

Bonus del preordine – con il preordine della Deluxe Edition saranno disponibili 72 ore di accesso anticipato al gioco, a partire dal 26 maggio, prima dell’uscita ufficiale il 29 maggio.

Al lancio sarà inoltre possibile bloccare il costume Batman Età dell’Oro, un costume classico basato sul debutto del giustiziere mascherato in Detective Comics n°27 (1939), disponibile per i giocatori che avranno creato un account WB Games e per coloro che ne possiedono già uno.

Inoltre, quattro nuovi set di LEGO DC Batman sono disponibili per il preordina ora. In uscita l’1 marzo 2026, includeranno contenuti digitali riscattabili in gioco all’uscita di LEGO® Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro. Il set LEGO DC Batman: Batman Logo sbloccherà l’esclusiva tuta dorata di Batman in gioco, mentre i set LEGO DC Batman: The Batman Batmobile, LEGO DC Batman™ Batman vs Superman™ Batmobile e LEGO DC Batman: Batman e Robin Batmobile includeranno una versione utilizzabile in gioco del veicolo, oltre ad un’esclusiva variante oro dello stesso. Le varianti oro della tuta di Batman e del veicolo saranno disponibili solo con l’acquisto dei set.

Sviluppato da TT Games, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è il nuovissimo videogioco open world d'azione e avventura che invita ai giocatori a seguire Bruce Wayne nel suo epico viaggio per diventare l'eroe di Gotham City, ispirato a decenni di film, serie per la televisione, fumetti e giochi di Batman, ricco di dettagli dell'universo DC e con il classico umorismo di TT Games e di LEGO.

Per saperne di più su LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro visita LEGOBatmanGame.com