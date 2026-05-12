Montecatini, cena da 250 euro senza pagare al ristorante Montaccolle: spariti dopo la fiorentina

Tre ragazzi cenano in un ristorante di Montecatini e spariscono senza saldare 250 euro. Il titolare Franco Piattelli li ha invitati a farsi avanti dopo la fuga avvenuta durante la Festa della mamma.

Una cena abbondante, vino di qualità e una maxi fiorentina da quasi tre chili. Poi la fuga senza pagare il conto. È successo al ristorante Montaccolle di Montecatini, dove tre ragazzi di circa vent’anni hanno lasciato insoluti 250 euro dopo una serata trascorsa tra primi piatti, carne e dolci.

A raccontare l’episodio è stato il proprietario Franco Piattelli, 70 anni, che ha deciso di rendere pubblica la vicenda con un messaggio pubblicato sui social. Il ristoratore ha spiegato di aver accolto i tre giovani nonostante il locale fosse pieno per la Festa della mamma e senza una prenotazione, richiesta invece abitualmente dal locale nei giorni più affollati.

I ragazzi si sono seduti chiedendo una cena completa. Dal tavolo sono partiti ordini continui tra antipasti, pappardelle al cinghiale, tagliatelle, tortellini e una grande bistecca alla fiorentina. Piattelli ha raccontato di aver servito una Scottona da quasi tre chili, scelta direttamente dai clienti prima della cottura alla brace.

Alla cena non sono mancati vini importanti e, prima di alzarsi dal tavolo, anche tre porzioni di tiramisù. Quando è arrivato il momento di saldare il conto, i ragazzi hanno detto di voler uscire un attimo per fumare una sigaretta. Da quel momento non sono più tornati.

Il titolare ha pubblicato un appello rivolto direttamente ai responsabili, invitandoli a presentarsi prima di procedere con una denuncia. Dopo alcune ore, però, ha deciso di non andare avanti per vie legali. «Il mio era un modo per spingerli ad assumersi le loro responsabilità», ha spiegato il ristoratore, amareggiato soprattutto dal comportamento dei tre clienti.

Piattelli ha raccontato di aver condiviso la vicenda anche per avvertire altri ristoratori della zona e mettere in guardia chi lavora ogni giorno a contatto con il pubblico. Il gesto, oltre al danno economico, ha lasciato al locale un forte senso di delusione.