Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sposano in Umbria, Francesca Fagnani celebra le nozze

Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto il 12 maggio in Umbria con una cerimonia civile riservata. A celebrare le nozze è Francesca Fagnani, scelta dagli sposi dopo l’amicizia nata durante un’intervista televisiva.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno scelto il 12 maggio per dirsi sì con una cerimonia civile organizzata in un castello nei dintorni di Assisi. La coppia ha voluto un matrimonio lontano dai riflettori, circondata soltanto da parenti stretti e amici più vicini.

L’attrice e il personal trainer, insieme dal 2023, hanno deciso di trascorrere due giorni di festeggiamenti in Umbria, puntando su un’atmosfera raccolta e discreta. Tra gli invitati presenti anche i figli di entrambi, in un evento pensato per mantenere la massima riservatezza.

A rendere particolare la giornata è stata la presenza di Francesca Fagnani, chiamata a officiare il matrimonio civile. Il rapporto tra la giornalista e Ramazzotti si sarebbe rafforzato dopo l’intervista rilasciata dall’attrice a “Belve”, programma in cui aveva raccontato la nuova relazione e il desiderio di ricominciare dopo la separazione da Paolo Virzì.

Per Micaela Ramazzotti il matrimonio rappresenta una nuova fase personale dopo la fine della lunga storia con il regista, conclusa nel 2023. In diverse occasioni pubbliche l’attrice aveva parlato della serenità ritrovata accanto a Claudio Pallitto, conosciuto nel 2022 durante le riprese del film “Felicità”, debutto alla regia della stessa Ramazzotti.

Nel corso di un’intervista televisiva l’attrice aveva descritto la loro relazione come un sentimento nato lentamente, “come un motore diesel”. Da quel primo incontro sul set, il legame tra i due è cresciuto fino alla decisione di sposarsi con una cerimonia intima e lontana dalla mondanità romana.