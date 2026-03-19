Micaela Ramazzotti pronta alle nozze con Claudio Pallitto

Micaela Ramazzotti sarebbe pronta a sposare Claudio Pallitto dopo due anni di relazione, nata nel 2023 e cresciuta lontano dai riflettori. Le nozze, secondo indiscrezioni, potrebbero arrivare già nell’estate 2026 con pochi invitati.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero vicini al matrimonio. Dopo una relazione iniziata nel 2023, l’attrice e il personal trainer avrebbero deciso di fare un passo in più. Le voci parlano di preparativi già in corso e di una data fissata nei prossimi mesi.

Secondo le indiscrezioni, le nozze dovrebbero celebrarsi nell’estate del 2026. La coppia avrebbe scelto una cerimonia riservata, con pochi invitati e un clima intimo, lontano da grandi eventi mondani.

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La notizia non sorprende chi segue la loro storia. Negli ultimi tempi, Micaela Ramazzotti aveva raccontato di aver ritrovato equilibrio e serenità accanto a Pallitto, dopo la separazione complicata dal regista Paolo Virzì.

Già un anno fa l’attrice, 47 anni, parlava di un cambiamento personale profondo e di un legame più autentico con se stessa. Un percorso che oggi sembra portarla verso una nuova fase della sua vita privata.