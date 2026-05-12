Pokémon Pokopia, i giocatori italiani ricreano Colosseo e Ponte di Rialto nel gioco

Pokémon Pokopia conquista anche i giocatori italiani che hanno ricreato il Colosseo e il Ponte di Rialto nel nuovo simulatore dedicato ai Pokémon. Il progetto è nato online grazie alla collaborazione tra creator e community.

La community italiana di Pokémon Pokopia ha trasformato il nuovo simulatore dedicato ai Pokémon in una vetrina virtuale del patrimonio artistico nazionale. Grazie agli strumenti di costruzione presenti nel gioco, decine di utenti hanno collaborato online per riprodurre alcuni dei monumenti più celebri d’Italia, dando vita a un progetto condiviso nato spontaneamente sul web.

L’iniziativa è stata avviata dai content creator Gidano, nome d’arte di Ilias Cocchi Pontalti, e Lightning 95, alias Alessandra Biondo, insieme alla community Animal Crossing Life. Il gruppo ha lavorato alla ricostruzione di strutture storiche italiane sfruttando le funzioni di personalizzazione e terraformazione offerte dal titolo.

Tra le opere realizzate spicca il Colosseo, ricreato utilizzando centinaia di blocchi virtuali ispirati al travertino dell’anfiteatro romano. I giocatori hanno poi riprodotto il Tempio della Concordia di Agrigento, ricostruito seguendo le proporzioni e le piante storiche del monumento siciliano.

Nel progetto compare anche il Ponte di Rialto di Venezia, una delle strutture più complesse da adattare al sistema costruttivo del gioco. Gli utenti hanno sfruttato le opzioni di modifica del terreno e degli elementi architettonici per riprodurre l’aspetto originale del ponte veneziano.

Il fenomeno si è diffuso rapidamente tra i videogiocatori di tutto il mondo, che hanno iniziato a condividere online ambientazioni, paesaggi e ricostruzioni ispirate a luoghi reali o immaginari. La libertà creativa concessa da Pokémon Pokopia ha favorito la nascita di una community molto attiva, impegnata nella creazione di mondi personalizzati.

Il gioco ha registrato oltre 2 milioni di copie vendute nei primi quattro giorni dal lancio. Gran parte del successo deriva dalla struttura aperta dell’esperienza, che abbandona le classiche meccaniche di lotta e cattura per puntare sulla costruzione, sulla cooperazione e sulla gestione dell’ambiente.

Ambientato in un mondo privo di esseri umani, Pokémon Pokopia mette il giocatore nei panni di un Ditto trasformato in Allenatore. Attraverso le abilità di copia del Pokémon mutante, l’obiettivo è ricostruire aree degradate insieme a personaggi inediti come il Professor Tangrowth e Pallichu.

Il titolo supporta partite cooperative fino a quattro giocatori, sia online sia in locale. L’esplorazione, la raccolta di risorse e l’arredamento degli ambienti diventano così attività condivise, con i Pokémon coinvolti direttamente nello sviluppo delle strutture e nella trasformazione del mondo di gioco.