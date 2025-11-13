POKÉMON POKOPIA NUOVE ANTICIPAZIONI

Oggi, The Pokémon Company ha mostrato un'anteprima approfondita di Pokémon Pokopia, un rilassante simulatore di vita in arrivo il 5 marzo 2026 su console Nintendo Switch 2, in un nuovo trailer, disponibile sul canale YouTube Pokémon ufficiale. Una nuova vita a partire dalle fondamenta In Pokémon Pokopia, i giocatori vestono i panni di un Ditto che assume sembianze umane dopo essersi risvegliato da un lungo sonno. Ditto incontra il curioso Professor Tangrowth, che vive tutto solo in questo luogo un tempo abitato da esseri umani e Pokémon e sembra avere addosso degli oggetti appartenenti agli umani. Alla vista della vegetazione rinsecchita, Ditto decide di ricostruire completamente il luogo fabbricando oggetti e imparando le mosse di altri Pokémon, per creare a poco a poco un'utopia in cui tutti possano vivere. Costruire il luogo ideale I giocatori possono imparare le mosse di alcuni dei Pokémon che incontrano, il che li aiuterà a creare degli habitat in cui appariranno Pokémon diversi. Le mosse possono anche essere usate per altri scopi: sarà possibile demolire i muri con Spaccaroccia, far crescere le piante con Fogliame, saltare da una montagna all'altra con Planata e attraversare gli specchi d'acqua con Surf.I giocatori possono anche interagire in altri modi con i Pokémon che incontrano, ad esempio giocando al salto della liana con Bulbasaur, accendendo fuochi con Charmander o collaborando con tanti altri Pokémon per costruire case in cui vivere.A volte i Pokémon potrebbero fare delle richieste che permetteranno ai giocatori di rendere l'ambiente più vivibile. Alcuni di loro avanzeranno anche richieste importanti per risolvere problemi più grandi. Esaudire queste richieste porterà allo sviluppo di tutta l'area.I giocatori potranno anche reinventare il proprio look cambiando acconciatura e vestiti e personalizzare l'ambiente intorno a loro creando oggetti e arredi. Inoltre, fino a quattro giocatori potranno divertirsi insieme. Pokémon particolari Oltre al Professor Tangrowth, i giocatori incontreranno altri Pokémon davvero singolari.

Pallichu : un Pikachu dal colorito misteriosamente pallido con le orecchie flosce.

: un Pikachu dal colorito misteriosamente pallido con le orecchie flosce. Granmuschio : del muschio è cresciuto sul corpo di questo Snorlax e sembra che un fiore sia sbocciato sulla sua testa. Deve aver dormito molto a lungo…

: del muschio è cresciuto sul corpo di questo Snorlax e sembra che un fiore sia sbocciato sulla sua testa. Deve aver dormito molto a lungo… Maestro Smeargle: uno Smeargle dal corpo cosparso di colori vivaci. Quando usa la coda come pennello, sembra quasi un pittore.

Leggi anche POKÉMON POKOPIA E LEGGENDE POKÉMON: ZA - MEGADIMENSIONE