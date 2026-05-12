Isola dei Famosi, Meghan Gale pronta al ritorno in tv insieme a Caroline Tronelli

Meghan Gale torna in Italia e tratta per l’Isola dei Famosi, con lei anche Caroline Tronelli. Il reality cerca nuovi volti dopo le ultime edizioni in difficoltà e punta su nomi già noti al pubblico televisivo.

Meghan Gale potrebbe essere tra i prossimi volti dell’Isola dei Famosi. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la modella australiana sarebbe vicina all’accordo per entrare nel cast del reality, che si prepara a tornare in onda con una nuova edizione.

Dopo anni lontana dalla televisione italiana, Gale è riapparsa recentemente in uno spot pubblicitario di una compagnia telefonica. Un ritorno che ha riacceso l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori. In alcune dichiarazioni, la modella ha raccontato di avere un legame ancora molto forte con l’Italia, paese che ha segnato una parte importante della sua carriera.

Tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, Meghan Gale era diventata uno dei volti più popolari della tv italiana. Carlo Vanzina la volle nel film Vacanze di Natale 2000, mentre nel 2001 arrivò la consacrazione sul palco del Festival di Sanremo accanto a Raffaella Carrà, nell’edizione vinta da Elisa con Luce.

Dopo quel periodo di grande popolarità, la modella scelse di rientrare in Australia e di allontanarsi progressivamente dal mondo dello spettacolo italiano. Ora il suo nome torna con forza tra quelli più chiacchierati per il reality ambientato in Honduras.

Tra i possibili naufraghi spunta anche Caroline Tronelli, conosciuta dal pubblico per la relazione avuta con Stefano De Martino. Il suo nome finì al centro della cronaca rosa dopo la diffusione online di un video privato registrato da una telecamera di sorveglianza, episodio che ebbe grande risonanza mediatica.

Secondo le indiscrezioni, Tronelli starebbe lavorando da tempo per costruire un percorso nel mondo dello spettacolo. Per la sua immagine si sarebbe affidata alla manager Paola Benegas, professionista che in passato ha seguito anche Elettra Lamborghini e Belen Rodriguez.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi punta così su personaggi già conosciuti dal grande pubblico per rilanciare il programma, reduce da stagioni complicate sul fronte degli ascolti televisivi.