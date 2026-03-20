Francesca Neri pronta al ritorno tra tv e cinema dopo anni difficili

Francesca Neri torna a lavorare dopo anni di stop causati da una malattia cronica e dalla separazione da Claudio Amendola. L’attrice compare nel cast di una nuova serie diretta da Pupi Avati, con riprese previste per aprile 2026.

Dopo un lungo periodo lontana dai set, Francesca Neri potrebbe rimettersi al lavoro. L’attrice, oggi 62enne, non appare sullo schermo dal 2015, quando aveva scelto di fermarsi per affrontare problemi di salute che le avevano reso impossibile proseguire la carriera.

Il suo nome compare ora tra gli interpreti di “Gotico Padano”, nuova produzione firmata da Pupi Avati. Le riprese dovrebbero partire alla fine di aprile 2026. Un indizio concreto che fa pensare a un ritorno, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sul ruolo.

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Negli ultimi anni la vita privata di Neri è cambiata profondamente. Dopo oltre due decenni insieme, è arrivata la fine del matrimonio con Claudio Amendola, con cui aveva costruito una delle relazioni più note dello spettacolo italiano. Dal loro legame, nel 1999, è nato il figlio Rocco.

Amendola aveva raccontato in televisione che, nonostante la separazione, i rapporti sono rimasti sereni. L’attore ha parlato di una nuova relazione, senza però entrare nei dettagli, sottolineando una fase personale più stabile.

A pesare sul ritiro di Neri è stata soprattutto la cistite interstiziale, una patologia cronica che può provocare dolori intensi e continui. L’attrice aveva raccontato di aver attraversato momenti molto duri, arrivando anche a pensieri estremi durante la fase più acuta della malattia.

Con il tempo ha imparato a convivere con il disturbo, adottando accorgimenti nella vita quotidiana per evitare ricadute. Tra questi, la rinuncia a fattori scatenanti come sbalzi di temperatura o alcuni alimenti. Un equilibrio fragile, costruito passo dopo passo, che ora potrebbe permetterle di tornare sul set.