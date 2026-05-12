Rudy Guede a processo, l'ex fidanzata racconta in aula violenze e rapporti sessuali imposti

Rudy Guede è tornato in aula a Viterbo per le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti mosse dall’ex compagna. La donna, 26 anni, ha raccontato episodi di abusi e rapporti imposti durante la loro relazione.

Nuove accuse per Rudy Guede, il 39enne ivoriano già condannato per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007. L’uomo è imputato davanti al tribunale di Viterbo per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni dopo la denuncia presentata dall’ex compagna, una 26enne istruttrice di equitazione residente nel Viterbese.

Durante l’udienza la giovane ha ricostruito davanti ai giudici la relazione avuta con Guede tra il 2021 e il 2023. Rispondendo alle domande del pubblico ministero Paola Conti, ha spiegato che all’inizio alcuni rapporti sessuali erano consensuali, anche se definiti “estremi”. Col passare del tempo, però, la situazione sarebbe degenerata.

La donna ha raccontato che nell’aprile del 2022 rimase incinta e di essersene accorta soltanto il mese successivo. Secondo la sua testimonianza, inizialmente Guede avrebbe promesso sostegno, salvo poi cambiare atteggiamento. La gravidanza non era stata pianificata e la 26enne ha riferito di aver deciso successivamente di interromperla.

Nel corso della deposizione ha parlato anche di episodi che considera veri e propri abusi. In particolare ha indicato due date, il 6 e il 26 settembre 2022, sostenendo di avere espresso chiaramente il proprio rifiuto sia verbalmente sia tentando di allontanarsi. Nonostante questo, secondo il suo racconto, Guede avrebbe continuato.

La giovane ha spiegato di avere a lungo considerato normali alcuni comportamenti all’interno della relazione perché coinvolta sentimentalmente e condizionata dal partner. Ha inoltre descritto momenti in cui l’uomo avrebbe perso il controllo durante i rapporti.

Davanti al collegio presieduto dal giudice Jacopo Rocchi, la 26enne ha riferito anche di presunte intrusioni dell’ex compagno nel luogo dove lavorava, in provincia di Grosseto, dopo la fine della relazione. Episodi che, secondo la sua versione, avrebbero creato problemi anche sul piano professionale, mettendo a rischio il suo impiego.