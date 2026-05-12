Antoniette Webb collassa dopo aver toccato un coleottero, salvata da un ex paramedico a Fort Knox

Paola Cammarota | 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antoniette Webb è crollata dopo aver toccato un coleottero verde durante una visita a Fort Knox. La 44enne ha avuto una rara reazione allergica con gravi difficoltà respiratorie ed è stata soccorsa da un ex paramedico militare.

Kentucky
Antoniette Webb collassa dopo aver toccato un coleottero, salvata da un ex paramedico a Fort Knox
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Quella che doveva essere una tranquilla giornata in famiglia si è trasformata in un’emergenza medica per Antoniette Webb, 44 anni, colpita da una violentissima reazione allergica dopo aver preso in mano un coleottero verde durante una visita a Fort Knox, nel Kentucky.

La donna si trovava insieme ai figli Ella e Jonah, entrambi di 9 anni, quando ha notato l’insetto dai colori brillanti. Colpita dall’aspetto insolito del coleottero, si è avvicinata e lo ha raccolto senza alcuna esitazione. Pochi istanti dopo ha iniziato ad accusare un forte bruciore diffuso in tutto il corpo.

I sintomi sono peggiorati rapidamente. Webb è riuscita a raggiungere un negozio di souvenir per chiedere aiuto, ma subito dopo ha perso conoscenza. A soccorrerla è stato Dean Martin, direttore esecutivo di Friends of Fort Knox ed ex paramedico dell’Esercito con oltre vent’anni di esperienza.

L’uomo ha raccontato di aver trovato la 44enne distesa a terra con serie difficoltà respiratorie. Le vie aeree si stavano restringendo e le labbra erano diventate blu, segnale della mancanza di ossigeno. In attesa dell’ambulanza, Martin e gli altri presenti le hanno somministrato un antistaminico, l’unico farmaco disponibile in quel momento.

Nel frattempo la moglie di Martin è rimasta con i due bambini, mentre altri membri dello staff hanno aiutato a gestire la situazione. Secondo quanto riferito dai soccorritori, la reazione allergica avrebbe potuto provocare conseguenze ancora più gravi, compresa la perdita della vista.

Dopo il ricovero in ospedale e quasi 24 ore di cure, Antoniette Webb è tornata a Fort Knox insieme ai figli per ringraziare personalmente chi le aveva salvato la vita. Anche la struttura ha voluto ringraziare pubblicamente i soccorritori e il personale intervenuto durante l’emergenza.
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