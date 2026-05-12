Prato, 23enne accoltellato al cuore dopo aver difeso una collega molestata in piazza Mercatale

Luca Bianchi | 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato a Prato dopo aver difeso una collega molestata fuori da un locale in piazza Mercatale. Il giovane è ricoverato in rianimazione dopo un intervento al cuore, fermati due sospetti.

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Prato, 23enne accoltellato al cuore dopo aver difeso una collega molestata in piazza Mercatale
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Un giovane italiano di 23 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato colpito al petto con una coltellata nella notte tra domenica e lunedì a Prato. L’aggressione è avvenuta intorno all’1.20 in piazza Mercatale, zona frequentata da molti ragazzi e lavoratori dei locali del centro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 23enne aveva appena concluso il turno di lavoro in uno dei locali della piazza ed era uscito insieme a una collega. I due sarebbero stati avvicinati da due giovani che avrebbero iniziato a molestare la ragazza. Poco dopo sarebbe nata una discussione durante la quale gli aggressori avrebbero anche chiesto denaro al ragazzo.

Quando il 23enne si è opposto, uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendolo al petto. La lama ha raggiunto il cuore provocando un’emorragia gravissima. Il ragazzo si è accasciato a terra ed è andato in arresto cardiaco davanti ad alcuni presenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

I sanitari del 118 sono riusciti a rianimarlo direttamente sul posto prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Santo Stefano in codice rosso. Il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento cardiochirurgico e ora si trova ricoverato in terapia intensiva, intubato e con prognosi riservata.

Le Volanti della polizia hanno avviato subito le ricerche raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona. Nel corso della notte gli agenti hanno rintracciato due presunti responsabili, entrambi fermati e portati in questura.

I sospettati sono un italiano di 16 anni e un giovane sudamericano. Secondo gli investigatori sarebbero stati riconosciuti da alcuni testimoni presenti al momento dell’aggressione. I due si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa al vaglio degli inquirenti.
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