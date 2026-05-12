Alexander Zverev respinto da un ristorante a Roma, niente tavolo senza prenotazione

Zverev resta fuori dal ristorante a Roma per una prenotazione mancata. Il tennista tedesco, impegnato agli Internazionali d’Italia, si è visto negare l’ingresso in un locale del centro insieme al fratello Mischa.

Piccola disavventura romana per Alexander Zverev alla vigilia della sfida contro Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista tedesco, numero uno del seeding nel torneo capitolino, sarebbe stato fermato all’ingresso di un noto ristorante del centro perché privo di prenotazione.

Zverev si era presentato in tarda serata insieme al fratello Mischa e a un amico per cenare da Zuma, locale molto frequentato nel cuore della Capitale. Una volta arrivati all’ingresso, però, i tre non avrebbero trovato posto disponibile e il personale non avrebbe riconosciuto il campione tedesco.

L’episodio è stato raccontato dall’ex deputato Andrea Ruggieri durante il podcast TennisTalker. Ruggieri ha spiegato di aver assistito direttamente alla scena mentre si trovava nel ristorante: secondo il suo racconto, Zverev e il fratello sarebbero stati invitati a lasciare il locale proprio per l’assenza di una prenotazione.

Dal ristorante non sono arrivate smentite. Contattato nelle ore successive, il locale ha preferito non commentare la vicenda limitandosi a un “no comment”.