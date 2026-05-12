Topps celebra la Chrome UEFA 202526 a Londra, mostra immersiva tra calcio e carte rare

Topps porta a Londra la nuova collezione Chrome UEFA Club Competitions 2025/26 con una mostra immersiva tra arte, calcio e carte rare. Ai Protein Studios di Shoreditch spazio a installazioni dedicate a campioni, giovani talenti e card esclusive.

Topps ha scelto Londra per presentare la nuova collezione Chrome UEFA Club Competitions 2025/26, trasformando i Protein Studios di Shoreditch in uno spazio dedicato al collezionismo sportivo e alla cultura delle trading card. L’evento, andato in scena il 7 maggio, ha accompagnato il debutto ufficiale della linea dedicata a Champions League, Europa League e Conference League.

La mostra, intitolata “The Art of Card Collecting”, ha proposto un percorso immersivo costruito attorno alle storie e al design delle nuove card Topps Chrome. Installazioni artistiche, giochi di luce e ambientazioni interattive hanno raccontato il legame tra calcio, creatività e collezionismo, coinvolgendo artisti e creator internazionali come The Goal Hanger, Ivan Beslic e Goal.Frames.

Tra gli spazi più visitati c’era “The Rookie’s Bedroom”, una ricostruzione della cameretta di un adolescente pensata per raccontare il percorso delle giovani promesse del calcio europeo. Accanto a questa installazione, i visitatori hanno trovato la “Chrome Infinity Box”, ambiente realizzato con superfici riflettenti per valorizzare l’effetto visivo della tecnologia Chrome.

Grande attenzione anche per la “Chrome Anime Sistine Chapel”, un soffitto sospeso ispirato agli inserti Anime della collezione. L’opera richiama l’estetica manga e mescola riferimenti calcistici e cultura pop contemporanea. Un’altra installazione centrale della mostra è stata “Chasing the Rainbow”, dedicata alle card parallele rare e costruita attorno all’immagine di Lamine Yamal. L’opera mostrava la carta suddivisa in differenti tonalità cromatiche, visibile nella sua interezza solo da una specifica prospettiva.

All’interno dell’esposizione hanno trovato spazio anche alcune card Topps Chrome ultra-rare 1/1, considerate tra i pezzi più ricercati dai collezionisti. Il mercato delle trading card continua infatti a crescere rapidamente e, secondo i dati diffusi durante l’evento, nel 2025 il settore ha registrato un incremento del 37%, arrivando a rappresentare il 13% dell’intero comparto del giocattolo.

Per il lancio della nuova linea, Topps ha puntato anche sull’immagine di Jude Bellingham, protagonista della campagna internazionale presentata il 6 maggio attraverso i canali social del giocatore, di Topps e di ToppsFC. Lo spot accompagna l’arrivo nei negozi e sul sito ufficiale della collezione Chrome UEFA Club Competitions 2025/26.

La serie comprende un set base da 200 carte con campioni affermati e giovani talenti del calcio europeo. La tecnologia Chrome garantisce finiture riflettenti e una resa grafica studiata per esaltare dettagli, colori e inserti speciali.

La linea è disponibile in diversi formati. L’Hobby Box include 20 pacchetti da 4 carte con un autografo garantito e l’inserto esclusivo “Budapest at Night”. Il Jumbo Box contiene 12 pacchetti da 10 carte e tre autografi, compresi i Black Lazer Autographs. Il Delight Box offre due autografi in un unico pacchetto da 12 carte con la speciale Geometric Autograph Parallel.

Completano la gamma l’Hanger Box con 15 carte, due Pulsar Parallels esclusive e due inserti, oltre ai formati retail Mega Box e Value Box, dedicati ai collezionisti alla ricerca delle card Metaverse e Bionic.