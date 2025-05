TOPPS CELEBRA IL CALCIO FEMMINILE

Manca poco più di un mese all’inizio della 14ª edizione del campionato europeo femminile di calcio, previsto dal 2 luglio in Svizzera. L’attesa cresce di giorno in giorno, soprattutto dalle nostre parti: l’Italia è pronta a dare il massimo per lasciare il segno in una competizione sempre più seguita e apprezzata. Per vivere al meglio il torneo, tutti gli appassionati e i tifosi di ogni età potranno scaldare i motori con la nuova collezione ufficiale di sticker UEFA Women’s EUROS 2025 targata Topps®. Un’occasione unica per sentirsi parte attiva di un’avventura collettiva, dove ogni figurina racconta una storia di talento, passione e spirito di squadra.

In un momento di grande entusiasmo per il torneo europeo di calcio al femminile - che ha già registrato la cifra record di 550.000 biglietti venduti - l’iconica collezione Topps® rende omaggio alla straordinaria ascesa del calcio femminile nel Vecchio Continente e non solo, condensando in ben 308 figurine lo spirito, l’energia e il talento delle 16 nazioni qualificate. Una linea non solo da collezionare, ma da vivere sticker dopo sticker. Le figurine ufficiali Topps Women’s Euros 2025 sono già disponibili in edicola e in oltre 300 ipermercati e supermercati. Una collezione unica, composta da diverse categorie di figurine: dalle National Team Badges, con gli stemmi delle nazionali, fino alle Euro Legend e Euro Hotshot, per arrivare alle Shining Star Sticker, che rappresentano le migliori giocatrici del campionato, e molto altro ancora. Ciò dimostra che il collezionismo - soprattutto quello sportivo - è un fenomeno in forte espansione, tanto che - secondo una recente indagine* condotta su oltre 2mila studenti - appassiona ben il 18% delle ragazze.

Sulla scia di questo interesse sempre più vivo, Topps® - leader nel settore dei collezionabili sportivi - ha organizzato un panel per analizzare l’evoluzione del calcio femminile in Italia e in Europa, con particolare attenzione al ruolo del racconto sportivo, della rappresentazione mediatica e del coinvolgimento delle nuove generazioni anche attraverso le figurine collezionabili. “Il calcio femminile tra racconto e passione”, un talk coinvolgente con protagoniste tre voci simbolo di una nuova narrazione del calcio: Regina Baresi, ex attaccante (figlia d’arte) e capitana dell’Inter Women, oggi opinionista e commentatrice sportiva; Donata Columbro, data journalist, esperta nella narrazione e impegnata a promuovere una “cultura del dato” più accessibile, etica e trasparente; e Agnese Nespoli, content creator e digital storyteller che attraverso i suoi canali social racconta con uno stile fresco e coinvolgente le storie più appassionanti di calcio femminile, valorizzando atlete ed eventi con uno sguardo attento alla parità di genere. A guidare il confronto, la giornalista Alessandra D’Angiò, volto noto delle cronache sportive nel panorama dell'informazione su scala nazionale.

Un confronto vivace che ha fatto emergere vissuti personali e dati concreti, esperienze dirette e sguardi verso il futuro, offrendo una visione intensa e autentica del calcio femminile. Si è parlato di sogni coltivati sul campo, ma anche delle sfide ancora aperte, come l’uguaglianza, il riconoscimento professionale e le opportunità reali per chi vive lo sport, dentro e fuori dal campo. Al centro, il ruolo fondamentale delle nuove generazioni, che stanno riscrivendo con determinazione le regole della partecipazione sportiva, aprendo spazi di libertà e nuove possibilità. Il calcio femminile, infatti, oggi è molto più di una competizione sportiva: è un luogo in cui si confrontano culture, si ridefiniscono identità e si costruisce un senso profondo di comunità. Come ogni partita si gioca in squadra, ogni passo verso l’uguaglianza si compie insieme, attraverso l’impegno quotidiano di chi, con coraggio, continua a cambiare le regole del gioco.